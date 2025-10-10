SON DAKİKA | Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme! 9 şüpheli hakında tutuklama talebi
Serdar Öktem suikastı soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamladı. 2’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 9 şüpheli tutuklama “Tasarlayarak öldürme”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Ateşli ve Silahlar” kanuna muhalefet suçlarından talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.
Zincirlikuyu'da 6 Ekim'de saat 16.15 sıralarında avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu. Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Odayeri mevkiinde durduruldu. Taksiden inerek ağaların arasında kaçan şüpheliler yakalandı. 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi.
Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y. K, M. B, D.Y, E.K, F.E ve S.A.S de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.
