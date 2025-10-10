SON DAKİKA | Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme! 9 şüpheli hakında tutuklama talebi

Serdar Öktem suikastı soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamladı. 2’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 9 şüpheli tutuklama “Tasarlayarak öldürme”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Ateşli ve Silahlar” kanuna muhalefet suçlarından talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.

Emir SOMER Deniz YUSUFOĞLU

Zincirlikuyu'da 6 Ekim'de saat 16.15 sıralarında avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu. Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Odayeri mevkiinde durduruldu. Taksiden inerek ağaların arasında kaçan şüpheliler yakalandı. 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi.

Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y. K, M. B, D.Y, E.K, F.E ve S.A.S de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

9 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İNTİKAM OLARAK YORUMLANDI

Savcılık tarafından hazırlana sevk yazısında, Serdar Öktem'in öldürülmesinin ardından sosyal medya platformlarında söz konusu eylemin Daltonlar Suç Örgütü ve Gündoğmuşlar Suç Örgütü tarafından gerçekleştirildiğine dair her iki suç örgütü üyeleri tarafından üstlenildiğine dair peş peşe paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Yapılan paylaşımlardan Serdar Öktem'in öldürülmesi olayının, İspanya'da öldürülen Daltonlar Suç Örgütü Yöneticisi Caner Koçer'in öldürülmesinin intikamının alınması olarak yorumlandığı da sevk yazısında belirtildi.

DALTONLAR VE GÜNDOĞMUŞLAR TARAFINDAN YAPILDI

Sevk yazısında, Serdar Öktem'in, 2014 yılından buyana Şirinler Suç Örgütü Lideri Meks lakaplı Mehmet Sabri Şirin'in ve 2018 yılından günümüze Casperlar Suç Örgütü Lideri Hamus lakaplı İsmail Atız'ın vekaletli avukatı olduğu belirtildi.

Sevk yazısında, "Serdar Öktem'in öldürülmesi olayının, Casperlar, Çirkinler, Şirinler ve Çingene Ümit Suç Örgütünü hukuki, finansal anlamda zedelemek, bilgi akışını kesmek, intikam ve suç örgütünü zayıflatmak amacıyla Siirtli Naci lakaplı Naci Yılmaz tarafından finanse edildiği, eylemin Gündoğmuşlar ve Daltonlar Suç Örgütü tarafından yapıldığı ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE DEFALARCA DENEMİŞLER

Sevk yazısında, Serdar Öktem'in Casperlar ve Çirkinler Suç Örgütlerine bilgi aktarımı ve paralarının aklanma ve aktarımını sağladığı bu nedenle Daltonlar ve Gündoğmuş Suç Örgütü mensuplarının hedefi haline geldiği belirtildi. Sevk yazısında, şüphelilerin alınan ifadelerinde Serdar Öktem'e yönelik farklı tarihlerde birçok kez silahlı saldırı girişiminde bulunmayı planladıkları ancak Serdar Öktem'in ikamet ve iş yeri çevresinde alınan güvenlik tedbirleri sebebiyle eylemlerini gerçekleştiremediklerini söyledikleri anlatıldı.

TRAFİKTE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada görgü tanıklarının beyanları, kamera görüntülerinden tespitler ve polis ekiplerinin iz takibine göre saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendirilen 5 şüpheli ile kaçmalarına yardım ettiği belirlenen bir zanlı olmak üzere 6 kişi yakalanmış, 2 şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu anlaşılmıştı.

Olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesinde yakalanan zanlılara yönelik aramalarda suçta kullanılan 2 kalaşnikof ve 2 tabanca olmak üzere 4 silah, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmişti.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Devam eden çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı belirlenen ve suikastla ilişkili oldukları değerlendirilen 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp Kurumunun ön otopsi raporunda Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne ve sol koluna isabet eden yaralanmalardan en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

