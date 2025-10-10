Son dakika | Avukat Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: 'İntikam alındı, intikam alındı diye bağırıyordu'

Son dakika haberi: Uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tutulan Avukat Serdar Öktem’i öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheliler ifadesinde suikasti İspanya’da öldürülen Daltonlar çetesi lideri Caner Koçer’in intikamını almak için gerçekleştirdiklerini anlattı. İşte intikam planının tüm detayları…

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 13:46 Son Güncelleme: 10 Ekim 2025 13:59

Son dakika! Şişli Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem Pazartesi günü aracının içerisinde trafikte seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Öktem'in 2 kafasına, 2 yüzüne iki de 2 de vücuduna olmak üzere 6 kurşun isabet etti. Bu kurşunların 3'ü öldürücü nitelikteydi. Öktem Ulus'ta kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızla kaçan suikast timinin önce çalıntı aracı İstanbul Arnavutköy civarında bulundu. Ardından şüpheliler yakalandı. Suikastte kullanılanılan uzun namlulu silahlar ve kar maskeleri de yine ele geçirilenler arasındaydı. Savcılık soruşturmayı genişlettikçe gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e yükseldi. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SUİKASTTEN ÖNCE 3 FİRAR EVİ DEĞİŞTİRDİ Suikast timinin içerisinde yer alan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Etki pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği söyleyerek ifadesine başlayan Sidar Ö diğer şüpheli Ejder P. İle yaklaşık 1 hafta önce Alican Ç.'ın yolladığı hücre evinde tanıştıklarını söyledi. Sidar Ö., Alican Ç.'nin olaydan 10 gün önce kullanması için telefon hattı verdiğini aktardı. Olayla ilgili sorular sorulan şüpheli Sidar Ö., Bahçelievler, Yenibosna ve Esenyurt'ta "3 firar evi" değiştirdiğini söyleyerek polisten kaçmak için adres değiştirdi. Diğer şüphelilerle de olaydan 1 hafta önce aynı evde kaldığını anlattı. OLAYDAN BİR HAFTA ÖNCE PUSUYA YATMIŞLAR Sidar Ö., son eve geçtikten 3-4 gün son Alican Ç.'nin kendisini arayarak "Kan davamız var Caner Koçer ve Furkan Yavuz'un intikamını alacağız." dediğini, kendisinin kabul etmek istemediğini ancak ailesiyle tehdit edilmesinden dolayı kabul ettiğini iddia etti. Sidar Ö., "Alican bana intikam almak istedikleri kişinin Bakırköy Ataköy'de evinin kapısında beklemem gerektiğini söyledi. Sonrasında da Mecidiyeköy'de ofisi olduğunu ve orada da beklemem gerektiğini söyledi. Olaydan yaklaşık 1 hafta önce ofisinin önüne gittik. Bize bu ofisin adresini Alican Ç. atmıştı. Biz bu ofise 07.00- 07.30 sıralarında gittik. Alican bize bindiğimiz bu aracın bagajında 2 uzun 2 tane de küçük silah var dedi. Biz o gün yaklaşık 13.30- 14.00 sıralarında şahıs iş yerine gelmeyince ve oradan sık sık resmi polis aracı geçmesinden dolayı firar evine geri döndük. Eve gittikten sonra Serkan 2 gün bizimle firar evinde kaldı." dedi.