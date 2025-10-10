Son dakika | Serdar Öktem suikastının perde arkası: SABAH flaş bilgilere ulaştı! Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!

Görseldeki: Caner Koçer

İddialara ve SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından hakkında "Kırmızı Bülten" ile yakalama kararı bulunan 30 yaşındaki Caner Koçer, 3 Ağustos Pazar günü İspanya'nın Torrevieja Şehri'ndeki işlek bir caddede silahlı saldırıya uğradı ve öldürüldü.

Örgüte yeni katılımları ağırlıkla sosyal medya üzerinden yapan Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde elebaşlarından olan, örgütün sözde "Sosyal Medya Sorumlusu" konumunda olduğu ve özellikle TikTok başta olmak üzere sosyal medya üzerinden gençlerin Daltonlar Suç Örgütü'ne katılmalarında önemli rol oynayan isimlerin başında geldiği iddia edilen Caner Koçer'in cinayetine karışan üç saldırgan İspanya Polisi'nce İspanya'da yakalanarak tutuklandı.