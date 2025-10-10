Haberler
Yaşam
Son dakika | Serdar Öktem suikastının perde arkası: SABAH flaş bilgilere ulaştı! Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
Giriş Tarihi: 10.10.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 10:28
Son dakika | Serdar Öktem suikastının perde arkası: SABAH flaş bilgilere ulaştı! Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
Son dakika haberi... İstanbul'da öldürülen Avukat Serdar Öktem suikastının şüphelileri adliyeye sevk edildi. Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde "Sosyal Medya Sorumlusu" olan ve İspanya'da öldürülen Caner Koçer cinayetine misilleme olarak gerçekleştiği iddia edilen Serdar Öktem suikastının, Casperlar tarafından İspanya'da işlenen Kanal Tıkama İnfazı'na karşı işlendiği değerlendiriliyor. Koçer'in intikamı için öldürüldüğü iddia edilen Öktem'in Casperlar Suç Örgütü'nün bazı üyelerinin, Casperlar tarafından korumaya alındığı iddia edilen "Max" lakaplı Sabri Şirin'in ve Casperlar lideri "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın da avukatlığını yaptığı iddiaları üzerine Daltonlar tarafından hedef alındığı öne sürülüyor.