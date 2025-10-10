Son Dakika | Avukat Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: 'İntikam alındı, intikam alındı diye bağırıyordu' | Video
Son dakika haberi: Uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tutulan Avukat Serdar Öktem’i öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheliler ifadesinde suikasti İspanya’da öldürülen Daltonlar çetesi lideri Caner Koçer’in intikamını almak için gerçekleştirdiklerini anlattı.
