Video Yaşam Son Dakika | Avukat Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: 'İntikam alındı, intikam alındı diye bağırıyordu' | Video
10.10.2025 | 16:40

Son dakika haberi: Uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tutulan Avukat Serdar Öktem’i öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheliler ifadesinde suikasti İspanya’da öldürülen Daltonlar çetesi lideri Caner Koçer’in intikamını almak için gerçekleştirdiklerini anlattı.

