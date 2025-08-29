SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

PAZARTESİ (1 EYLÜL 2025) Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi, sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık 42°C'ye kadar çıkarken, Akdeniz'de de 40°C'yi aşan değerler görülüyor. Yurdun genelinde güneşli ve sıcak bir hava beklenirken, sadece Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı yüksek kesimlerinde hafif bulutlanmalar veya yağışlar görülebilir. Genel olarak, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin büyük bir bölümü sıcak ve güneşli havanın etkisi altında kalmaya devam edecek.

SALI (2 EYLÜL 2025) Haritaya göre, 2 Eylül 2025 Salı günü Türkiye genelinde hava durumu yüksek sıcaklıklarla seyredecek. Yurdun büyük bir bölümü güneşli ve parçalı bulutlu bir havanın etkisi altında kalırken, bazı bölgelerde bölgesel farklılıklar görülüyor. Batı ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 30°C'nin üzerinde seyrederken, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 42°C'ye kadar çıkacak ve bunaltıcı sıcak havanın devam etmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise bulutlanma ve yer yer yağışlar görülebilir. Genel olarak, Türkiye'nin büyük bir bölümü sıcak hava dalgasının etkisi altında kalmaya devam edeceğinden, özellikle risk grubundaki vatandaşların sıcaklığa karşı önlem almaları, bol sıvı tüketmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.