SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!
Meteorolojiden gelen son dakika uyarısı: Türkiye, mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Uzmanlar, özellikle iç ve güneydoğu bölgelerde termometrelerin 40°C'yi aşacağını belirterek, hafta sonu için önemli uyarılarda bulundu. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Termometreler kaç dereceyi gösterecek? İşte detaylar...
Türkiye, son günlerde kendini hissettiren sıcak hava dalgasıyla birlikte güneşli ve açık bir gökyüzüne ev sahipliği yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 29 Ağustos Cuma gününden itibaren başlayan ve hafta sonu boyunca etkisini artırarak devam edecek olan bu sıcak hava dalgası, yurdun büyük bir bölümünde termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkmasına neden oluyor. Bu durum, özellikle iç ve güneydoğu bölgelerde sıcaklıkların 40°C'yi aşmasına yol açıyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
Marmara ve Ege Bölgeleri, diğer bölgelere göre daha ılıman bir hava sunsa da, sıcaklıklar yine de yüksek seyrediyor. İstanbul'da 31°C, İzmir'de 36°C'ye ulaşan sıcaklıklar, hafta sonu da benzer seviyelerde kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 20-22°C seviyelerine inerek nispeten serin bir hava sunuyor.
İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 30-35°C arasında dalgalanıyor. Ankara'da 33°C, Konya'da 35°C civarında seyreden sıcaklıklar, hafta sonu da etkisini sürdürecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hava biraz daha serin olsa da, genel olarak açık ve güneşli bir hava hakim.