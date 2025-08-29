SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

Meteorolojiden gelen son dakika uyarısı: Türkiye, mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Uzmanlar, özellikle iç ve güneydoğu bölgelerde termometrelerin 40°C'yi aşacağını belirterek, hafta sonu için önemli uyarılarda bulundu. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Termometreler kaç dereceyi gösterecek? İşte detaylar...

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

Türkiye, son günlerde kendini hissettiren sıcak hava dalgasıyla birlikte güneşli ve açık bir gökyüzüne ev sahipliği yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 29 Ağustos Cuma gününden itibaren başlayan ve hafta sonu boyunca etkisini artırarak devam edecek olan bu sıcak hava dalgası, yurdun büyük bir bölümünde termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkmasına neden oluyor. Bu durum, özellikle iç ve güneydoğu bölgelerde sıcaklıkların 40°C'yi aşmasına yol açıyor.

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Marmara ve Ege Bölgeleri, diğer bölgelere göre daha ılıman bir hava sunsa da, sıcaklıklar yine de yüksek seyrediyor. İstanbul'da 31°C, İzmir'de 36°C'ye ulaşan sıcaklıklar, hafta sonu da benzer seviyelerde kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 20-22°C seviyelerine inerek nispeten serin bir hava sunuyor.

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 30-35°C arasında dalgalanıyor. Ankara'da 33°C, Konya'da 35°C civarında seyreden sıcaklıklar, hafta sonu da etkisini sürdürecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hava biraz daha serin olsa da, genel olarak açık ve güneşli bir hava hakim.

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

YÜKSEK SICAKLIK UYARISI

Türkiye'nin en sıcak bölgeleri olan Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu, yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Adana'da 38°C, Antalya'da 35°C ve Şanlıurfa'da 40°C'yi aşan sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde ciddi bir bunaltıcı etki yaratıyor.

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

Gece sıcaklıklarının dahi 20°C'nin üzerinde seyretmesi, bölge sakinleri için zorlayıcı koşullar yaratıyor. Doğu Anadolu'da sıcaklıklar genellikle 30°C'nin üzerinde seyrederken, Karadeniz Bölgesi ise daha nemli ve ılıman bir havaya sahip. Trabzon'da 28°C civarında seyreden sıcaklıklar, hafta sonu da benzer seviyelerde kalacak.

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

UZMANLARDAN ÖNEMLİ TAVSİYELERUzmanlar, artan sıcaklıklar nedeniyle özellikle 11:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını, zorunlu hallerde ise şapka, gözlük gibi koruyucu önlemlerin alınmasını tavsiye ediyor.

Ayrıca, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için bol sıvı tüketimi ve hafif giysiler tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHİMN RAPORUNU AÇIKLADI! HAFTA SONU HAVA NASIL?

CUMA (29 AĞUSTOS 2025)

Hafta sonunun ilk günü olan Cuma, yurdun büyük bir bölümünde güneşli bir havayla başladı. Sıcaklıklar özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yükselişte. Şanlıurfa'da 40°C'ye yaklaşan hava sıcaklığı, bölgeyi kavururken, Akdeniz ve Ege'de de sıcaklıklar 35°C ve üzerine çıktı. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri ise diğer bölgelere göre daha serin bir havaya sahip.

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

CUMARTESİ (30 AĞUSTOS 2025)

Cumartesi günü, sıcak hava dalgası etkisini daha da artırıyor. Türkiye genelinde termometreler Cuma gününe kıyasla birkaç derece daha yükseliyor. İstanbul'da sıcaklık 32°C'ye ulaşırken, Ankara'da 35°C, İzmir'de 36°C ve Adana'da 38°C seviyelerinde seyrediyor. Güneydoğu'da ise sıcaklıklar 40°C'nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde hissedilir derecede bunaltıcı olacak.

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

PAZAR (31 AĞUSTOS 2025)

Hafta sonunun son günü olan Pazar, sıcaklıkların zirveye ulaştığı günlerden biri olacak. Bazı bölgelerde sıcaklıklar Cumartesi gününe göre daha da artış gösteriyor. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıklar 35°C'yi aşarken, Güneydoğu'da 41°C'yi bulan sıcaklıklar dikkat çekiyor. Sadece Doğu Karadeniz'in bazı bölgelerinde, Trabzon ve çevresinde hafif bir serinleme hissedilebilir.

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

PAZARTESİ (1 EYLÜL 2025)

Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi, sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık 42°C'ye kadar çıkarken, Akdeniz'de de 40°C'yi aşan değerler görülüyor. Yurdun genelinde güneşli ve sıcak bir hava beklenirken, sadece Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı yüksek kesimlerinde hafif bulutlanmalar veya yağışlar görülebilir. Genel olarak, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin büyük bir bölümü sıcak ve güneşli havanın etkisi altında kalmaya devam edecek.

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

SALI (2 EYLÜL 2025)

Haritaya göre, 2 Eylül 2025 Salı günü Türkiye genelinde hava durumu yüksek sıcaklıklarla seyredecek. Yurdun büyük bir bölümü güneşli ve parçalı bulutlu bir havanın etkisi altında kalırken, bazı bölgelerde bölgesel farklılıklar görülüyor. Batı ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 30°C'nin üzerinde seyrederken, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 42°C'ye kadar çıkacak ve bunaltıcı sıcak havanın devam etmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise bulutlanma ve yer yer yağışlar görülebilir. Genel olarak, Türkiye'nin büyük bir bölümü sıcak hava dalgasının etkisi altında kalmaya devam edeceğinden, özellikle risk grubundaki vatandaşların sıcaklığa karşı önlem almaları, bol sıvı tüketmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

BUGÜN İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

29 AĞUSTOS 2025 CUMA SABAH 06:00-12:00

Cuma sabahı, Türkiye genelinde güne sıcak ve güneşli bir başlangıç yapılıyor. Haritaya bakıldığında, ülkenin büyük bir bölümünde bulutsuz ve açık bir hava hakim. Sadece Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlar görülüyor. Bu saat aralığı, dışarıda vakit geçirmek için ideal bir başlangıç sunuyor.

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

29 AĞUSTOS 2025 CUMA ÖĞLE 12:00-18:00

Öğle saatlerine doğru sıcaklıkların artmasıyla birlikte hava durumu değişiyor. Özellikle Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına riski belirginleşiyor. Doğu Karadeniz'in Artvin gibi yüksek kesimlerinde de yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Yurdun geri kalanında ise parçalı bulutlar ve güneşli hava devam ediyor. Bu saatlerde özellikle yağış beklenen bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor.

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

29 AĞUSTOS 2025 CUMA AKŞAM 18:00-24:00

Akşam saatlerinde hava durumu genel olarak sakinleşiyor. Öğle saatlerindeki yağış riski azalarak yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Sadece Adana ve Artvin çevrelerinde yağışlar devam edebilir. Türkiye'nin diğer bölgelerinde hava açık ve güneşli kalmaya devam ediyor. Günün en sıcak saatleri geride kaldığı için dışarıda vakit geçirmek daha rahat hale geliyor.

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ GECE 00:00-06:00

Cumartesi gününün ilk saatlerinde, yani gece boyunca, Türkiye genelinde hava genellikle açık ve parçalı bulutlu bir seyir izliyor. Yağış uyarısı bulunan bir bölge görülmüyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerindeki bulutlar, gece saatlerinde dağılarak yerini daha sakin bir havaya bırakıyor. Bu saatlerde sıcaklıklar düşmeye başlıyor ve nispeten serin bir hava hissediliyor.

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay Kıyıları, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak ve ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde artacağı ve genel olarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu,

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

son-dakika-sicak-hava-dalgasi-kapida-meteoroloji-hafta-sonu-icin-uyardi-termometreler-43-dereceyi-gorecek-1756447879996.jpg (707×464)

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar bçölümü, Osmaniye, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramnmaraş'ın Andırın ilçesinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Termometreler 43 dereceyi görecek!

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu,

TOKAT °C, 37°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık