SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji İstanbul için o günlere işaret etti! Termometreler 40'ı görecek

Türkiye, hafta sonu yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle batı bölgelerde hissedilir bir sıcaklık artışı yaşanacak. Meteoroloji uzmanlarının uyarılarına göre, cuma günü Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Pek İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar kaç dereceyi görecek? İşte detaylar...

Türkiye, hafta sonu yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle Cuma günü, Türkiye'nin batısı yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Megakent İstanbul'da 30 derecenin üzeri görülecek.

CUMA GÜNÜ SICAKLIK REKORLARI KIRILABİLİR

Özellikle Ege Bölgesi'nde termometreler 40'lı değerleri gösterecek. Ankara'da 34, İzmir'de 37, Aydın, Manisa ve Balıkesir'de ise 40 derece sıcaklık bekleniyor. Muğla sahillerinde ise 39 derecelik bir hava sıcaklığı öngörülüyor.

HAFTA SONU KAVURUCU SICAKLAR DEVAM EDECEK

Aşırı sıcaklar etkisini cumartesi günü de sürdürecek. Ege Bölgesi'ndeki birçok kentte 40 dereceye yakın sıcaklıklar görülecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıklar yer yer 41-42 dereceye çıkacak. Özellikle Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 42 derecenin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor.

NEM ORANI YÜKSELECEK

Sıcaklıklarla birlikte nem oranı da artacak. Özellikle Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'ın sahil şeritlerinde sıcaklıklar çok yüksek olmasa da (33-34 derece), yüzde 60'lara çıkan nem oranı hissedilen sıcaklığı artıracak.

YAĞIŞ BEKLENTİSİ VAR MI?

Haftanın son gününde ise hava durumunda değişiklikler yaşanacak. Pazar günü Karadeniz sahilleri ile Marmara'nın doğusunda sağanak yağış beklentisi var. Karadeniz sahil hattı boyunca ve Yalova, Bursa ile Kocaeli çevreleri pazar günü yağmurlu olacak. Yağış, yeni haftanın ilk gününde Karadeniz'in batısı ve doğusunda etkili olacak. Ancak, su problemi yaşayan Ege Bölgesi'nde ne yazık ki yakın zamanda yağış beklenmiyor.

UZMANLARDAN UYARDI!

Cuma günü bazı şehirlerde 45 dereceleri dahi görebileceğini belirten uzmanlar; Özellikle Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağını vurguladı. Uzmanlar, vatandaşların sıcak havaya karşı önlem almalarını ve bol sıvı tüketmelerini tavsiye ediyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

21 AĞUSTOS PERŞEMBE

Bugün (Perşembe) hava sıcaklıkları genel olarak yüksek seyrediyor. Özellikle Batı ve Güney bölgelerde termometreler 35 derecenin üzerine çıkmış durumda. İzmir 39, Muğla 38, Aydın 39 dereceyi gösteriyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 30-34 derece civarında. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yer yer bulutlu ve yağmurlu hava hakim.

22 AĞUSTOS CUMA

Yarın (Cuma) sıcaklıklar daha da artarak Türkiye genelini etkisi altına alacak. Özellikle Ege Bölgesi'nde İzmir ve Manisa 40 dereceyi, Aydın ve Denizli 39 dereceyi görecek. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de sıcaklıklar yükseliyor. Diyarbakır 41, Şanlıurfa 40 dereceye ulaşıyor. İstanbul ve Ankara'da ise sıcaklıklar 36-37 derece civarında seyredecek. Bu artışla birlikte, birçok şehirde hissedilen sıcaklıklar daha da yüksek olacak.

23 AĞUSTOS CUMARTESİ

Cumartesi günü, Cuma gününe göre sıcaklıklarda kısmi bir düşüş gözlemlense de, sıcak hava dalgası devam ediyor. İzmir ve Aydın'da sıcaklıklar 37 dereceye, Güneydoğu Anadolu'da ise 40 derecenin üzerine çıkmaya devam ediyor. İç kesimlerde ise sıcaklıklar genel olarak 30-35 derece aralığında.

24 AĞUSTOS PAZAR

Pazar günü hava durumu haritasında belirgin bir değişiklik göze çarpıyor. Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yerel yağışlar başlıyor. Özellikle Karadeniz'in sahil kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar ise genel olarak 2-3 derece düşüş gösteriyor. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar 30 derece civarında seyrederken, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar hala 35 derecenin üzerinde kalıyor.

25 AĞUSTOS PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk günü, yağışlı hava doğuya kayıyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar devam edecek. Batı ve güney bölgelerde ise sıcaklıklar hafif bir düşüşle birlikte mevsim normallerine dönmeye başlıyor. İstanbul ve Marmara'da hava açık ve parçalı bulutlu olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 38-39 derece seviyelerinde kalmaya devam ediyor.

BUGÜN YURT GENELİNDE İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

21 AĞUSTOS PERŞEMBE (SABAH 06:00 - ÖĞLE 12:00)

Perşembe sabah saatlerinde Türkiye genelinde hava durumu oldukça dengeli. Hemen hemen tüm bölgeler güneşli ve açık. Sadece Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Samsun, Amasya, Ordu) ile Doğu Karadeniz (Giresun, Trabzon, Rize) ve Artvin çevrelerinde parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu bir hava bekleniyor.

21 AĞUSTOS PERŞEMBE (ÖĞLE 12:00 - AKŞAM 18:00)

Öğle saatlerine doğru, sabah başlayan yağışlar devam ediyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin) gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ülkenin geri kalanında ise güneşli ve açık hava devam ediyor. Batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar hissedilir derecede artış gösteriyor.

21 AĞUSTOS PERŞEMBE (AKŞAM 18:00 - GECE 24:00)

Akşam saatlerinde, Karadeniz'deki yağışların etkisi azalmaya başlıyor. Giresun ve Trabzon çevrelerinde hafif sağanak yağışlar devam ederken, diğer bölgeler tamamen güneşli ve açık bir havaya dönüyor. Ülke genelinde sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor.

22 AĞUSTOS CUMA (GECE 00:00 - SABAH 06:00)

Cuma gününe geçişle birlikte Türkiye genelinde hava tamamen açıyor. Hiçbir bölgede yağış beklenmiyor. Harita üzerinde sadece güneş sembolleri hakim. Tüm illerde hava açık ve az bulutlu olacak. Bu durum, yeni bir sıcak hava dalgasının habercisi olarak yorumlanabilir.