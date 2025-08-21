SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji İstanbul için o günlere işaret etti! Termometreler 40'ı görecek
Türkiye, hafta sonu yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle batı bölgelerde hissedilir bir sıcaklık artışı yaşanacak. Meteoroloji uzmanlarının uyarılarına göre, cuma günü Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Pek İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar kaç dereceyi görecek? İşte detaylar...
Türkiye, hafta sonu yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle Cuma günü, Türkiye'nin batısı yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Megakent İstanbul'da 30 derecenin üzeri görülecek.
CUMA GÜNÜ SICAKLIK REKORLARI KIRILABİLİR
Özellikle Ege Bölgesi'nde termometreler 40'lı değerleri gösterecek. Ankara'da 34, İzmir'de 37, Aydın, Manisa ve Balıkesir'de ise 40 derece sıcaklık bekleniyor. Muğla sahillerinde ise 39 derecelik bir hava sıcaklığı öngörülüyor.
HAFTA SONU KAVURUCU SICAKLAR DEVAM EDECEK
Aşırı sıcaklar etkisini cumartesi günü de sürdürecek. Ege Bölgesi'ndeki birçok kentte 40 dereceye yakın sıcaklıklar görülecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıklar yer yer 41-42 dereceye çıkacak. Özellikle Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 42 derecenin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor.