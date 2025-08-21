SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji İstanbul için o günlere işaret etti! Termometreler 40’ı görecek

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI! 21 AĞUSTOS PERŞEMBE Bugün (Perşembe) hava sıcaklıkları genel olarak yüksek seyrediyor. Özellikle Batı ve Güney bölgelerde termometreler 35 derecenin üzerine çıkmış durumda. İzmir 39, Muğla 38, Aydın 39 dereceyi gösteriyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 30-34 derece civarında. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yer yer bulutlu ve yağmurlu hava hakim.

22 AĞUSTOS CUMA Yarın (Cuma) sıcaklıklar daha da artarak Türkiye genelini etkisi altına alacak. Özellikle Ege Bölgesi'nde İzmir ve Manisa 40 dereceyi, Aydın ve Denizli 39 dereceyi görecek. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de sıcaklıklar yükseliyor. Diyarbakır 41, Şanlıurfa 40 dereceye ulaşıyor. İstanbul ve Ankara'da ise sıcaklıklar 36-37 derece civarında seyredecek. Bu artışla birlikte, birçok şehirde hissedilen sıcaklıklar daha da yüksek olacak.