SON DAKİKA... Tarihi camide skandal görüntü: Uyarılara kimse aldırış etmedi: Minber önünde verdiği poza tepki yağdı!

SON DAKİKA... Van’da bulunan ve 1567 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Ancak bazı ziyaretçiler, uyarılara aldırmadı. Tarihi camide minber önünde kısa şortla çekilen fotoğraflara tepki yağdı.

SON DAKİKA... Tarihi camide skandal görüntü: Uyarılara kimse aldırış etmedi: Minber önünde verdiği poza tepki yağdı!
İHA

1567 yılında inşa edilen Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden Hüsrev Paşa Camii'ne, özellikle son günlerde şort ve benzeri kıyafetlerle giren turistler görüldü.

SON DAKİKA... Tarihi camide skandal görüntü: Uyarılara kimse aldırış etmedi: Minber önünde verdiği poza tepki yağdı!

Sadece yabancı turistlerin değil, bazı yerli ziyaretçilerin de camiyi adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi kullanarak yüksek sesle konuştuğu, uygunsuz pozlar verdiği ve giyim adabına dikkat etmediği belirtildi.

SON DAKİKA... Tarihi camide skandal görüntü: Uyarılara kimse aldırış etmedi: Minber önünde verdiği poza tepki yağdı!

MİNBER ÖNÜNDE TARTIŞMA YARATAN POZ!

Geçtiğimiz hafta yapılan uyarılara rağmen camideki durum kontrol altına alınmadı. Caminin önüne başörtü bırakılırken, bazı İranlı turistler başörtüsü taktı ancak etek giymedikleri için minber önünde kısa şortla fotoğraf çektirdikleri görüldü.

SON DAKİKA... Tarihi camide skandal görüntü: Uyarılara kimse aldırış etmedi: Minber önünde verdiği poza tepki yağdı!

4 DİLDE UYARI YAZISI VAR ANCAK...

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe yazılı "İslam dininde caminin avlusu caminin içi gibi kabul edilir ve önem verilir" uyarı tabelasına da ziyaretçilerin aldırış etmediği bildirildi.

SON DAKİKA... Tarihi camide skandal görüntü: Uyarılara kimse aldırış etmedi: Minber önünde verdiği poza tepki yağdı!

Cami cemaati, Mimar Sinan'ın eseri olan Hüsrev Paşa Camii'nde yerli ve yabancı turistlerin giyim kurallarına uymamasının maneviyatı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, ziyaretçilerin uygun giysiyle camiyi ziyaret etmelerini talep etti.

SON DAKİKA... Tarihi camide skandal görüntü: Uyarılara kimse aldırış etmedi: Minber önünde verdiği poza tepki yağdı!

Büyükşehir Belediyesi, camide denetim için üç kadın personel görevlendirdi. Ancak yoğun hafta sonu ziyaretlerinde personelin çalışmadığı ve yetersiz kaldığı ifade edildi.