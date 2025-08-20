Video Yaşam Van'da tarihi camide skandal görüntü! Uygunsuz kıyafetlerle poz verdi | Video
20.08.2025 | 09:17

Van'ın inanç turizmi açısından en önemli eserlerinden ve Mimar Sinan'ın bölgede inşa ettiği tek eser olma özelliğini taşıyan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi'nde turistlerin uygunsuz kıyafetlerle ziyaret etmesi tartışma konusu oldu.

1567 yılında inşa edilen Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden Hüsrev Paşa Camii'ne, özellikle son günlerde şort ve benzeri giyim adabına aykırı kıyafetlerle giren turistler görüldü. Sadece yabancı turistlerin değil, bazı yerli ziyaretçilerin de camiyi adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi kullanarak yüksek sesle konuştuğu, uygunsuz pozlar verdiği ve giyim adabına dikkat etmediği belirtildi.

MİNBER ÖNÜNDE KISA ŞORTLU POZ
Geçtiğimiz hafta yapılan uyarılara rağmen camideki durum kontrol altına alınmadı. Cami önüne başörtü bırakılırken, bazı İranlı turistler başörtü taktı; ancak etek giymedikleri için minber önünde kısa şortla fotoğraf çektirdikleri görüldü.

DÖRT DİLDE UYARI YAZISI DİKKATE ALINMADI
Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe yazılı "İslam dininde caminin avlusunun caminin içi gibi kabul edilir ve önem verilir" uyarı tabelasına da ziyaretçilerin aldırış etmediği bildirildi. Cami cemaati, Mimar Sinan'ın eseri olan Hüsrev Paşa Camii'nde yerli ve yabancı turistlerin giyim kurallarına uymamasının maneviyatı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, ziyaretçilerin uygun giysiyle camiyi ziyaret etmelerini talep etti. Büyükşehir Belediyesi, camide denetim için üç kadın personel görevlendirdi. Ancak yoğun hafta sonu ziyaretlerinde personelin çalışmadığı ve yetersiz kaldığı ifade edildi.

