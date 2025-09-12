SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı hepsini ifşa etti: Zincir markette satılan pizzadan bakın ne çıktı!

SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Yeni yayınlanan listede halkın sağlığıyla oynayan markalar tek tek açıklandı. Öyle ki yapılan denetimlere göre çiğ börek harcında sakatat, sumakta gıda boyası, tulum peynirde ise nişastaya rastlandı. Zincir marketlerde satılan pizza markasına ait Dana Dilimli Sosis isimli üründen çıkanlar ise şaşkınlık yarattı. İşte halkın sağlığını tehdit eden o gıda sahtekarları…

SON DAKİKA… Gıda sahtekarlarının hedefinde yine vatandaşlar vardı. Taklit ve tağşiş gıdalarla halk sağlığını tehdit eden gıda sahtekarları denetime takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonrası taklit-tağşiş yapılan ve insan sağlığını tehdit edecek gıdalar listesini tek tek yayınladı.

BAHARATTAN SUCUĞA, PEYNİRDEN PİZZAYA…

"güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayınlanan listede ünlü markaların baharatlarından sucuğa, peynirden pizzaya kadar pek çok ürün yer aldı. Özellikle zincir marketlerde satılan ürünler, bilindik markaların bile halkın sağlığıyla nasıl oynadığını kanıtladı.

ZİNCİR MARKETLERDE SATILIYOR… BAKIN O PİZZADAN NE ÇIKTI!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde bu kez sucuk ve pizza gibi sıkça tüketilen ürünlerde sahtekarlığa rastlandı. Türkiye'de hizmet veren birçok zincir markette satışa sunulan dondurulmuş pizza markası Joy Pizza'nın Dana Dilimli Sosis isimli ürününde kanatlı etine rastlandı.

ÇİĞ BÖREKTE SAKATAT, SUMAKTA GIDA BOYASI, TULUM PEYNİRDE NİŞASTA!

Ardıç Börek firmasına ait Çiğ börek harcında ise sakatat çıktı. Öte yandan Yusuf Dedeoğlu Gıda'ya ait sumakta da gıda boyası çıktı. Erdalbey Çiftliği markasına ait tulum peynirinde de nişastaya rastlandı.

Afyonkarahisar ve Çorum'da faaliyet gösteren Köytaş Et Mamülleri ile Efe Gururlu markalarına ait dana sucuklarından da sakatat çıktığı açıklandı.

İŞTE HALKIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN O MARKALAR