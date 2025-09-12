SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı hepsini ifşa etti: Zincir markette satılan pizzadan bakın ne çıktı!
SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Yeni yayınlanan listede halkın sağlığıyla oynayan markalar tek tek açıklandı. Öyle ki yapılan denetimlere göre çiğ börek harcında sakatat, sumakta gıda boyası, tulum peynirde ise nişastaya rastlandı. Zincir marketlerde satılan pizza markasına ait Dana Dilimli Sosis isimli üründen çıkanlar ise şaşkınlık yarattı. İşte halkın sağlığını tehdit eden o gıda sahtekarları…
SON DAKİKA… Gıda sahtekarlarının hedefinde yine vatandaşlar vardı. Taklit ve tağşiş gıdalarla halk sağlığını tehdit eden gıda sahtekarları denetime takıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonrası taklit-tağşiş yapılan ve insan sağlığını tehdit edecek gıdalar listesini tek tek yayınladı.
BAHARATTAN SUCUĞA, PEYNİRDEN PİZZAYA…
"güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayınlanan listede ünlü markaların baharatlarından sucuğa, peynirden pizzaya kadar pek çok ürün yer aldı. Özellikle zincir marketlerde satılan ürünler, bilindik markaların bile halkın sağlığıyla nasıl oynadığını kanıtladı.