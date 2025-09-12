SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı hepsini ifşa etti: Zincir markette satılan pizzadan bakın ne çıktı!

ZİNCİR MARKETLERDE SATILIYOR… BAKIN O PİZZADAN NE ÇIKTI!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde bu kez sucuk ve pizza gibi sıkça tüketilen ürünlerde sahtekarlığa rastlandı. Türkiye'de hizmet veren birçok zincir markette satışa sunulan dondurulmuş pizza markası Joy Pizza'nın Dana Dilimli Sosis isimli ürününde kanatlı etine rastlandı.