SON DAKİKA... Türkiye bu olayı konuşmuştu! Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari’nin sahibi konuştu: Hiç binemedik!

Onu kontrol etmek için, teste çıktı arkadaşlar. Teste çıktıklarında bana haber verdiler. Ama bana 1 saat sonra gelip aracı alabilirsiniz dediler. 4-5 saat sonra, ben noterde bir işlem yaparken bana telefon geldi. Kaza yaptıklarını söylediler, ben de fotoğraf istedim. Fotoğraf attıklarında ben tabi ki üzüldüm, aracı yeni aldık" dedi.

"ARACA BİNEMEDEN GİTTİ..." Ömer Çelik, "Biz de 'hanenize hayırlı olsun' dedik. Sonra yanlarına gittik ve konuştuk. Mağduruz, mağduriyetimizi karşılayacaklarını söylediler. İlk duyunca tabi ki çok üzüldüm. Araca daha çünkü biz hiç binemedik. Binemeden gitti yani. Yapacak bir şey yok. Aramızda bir tartışma çıkmadı. Çünkü zaten esnaflar, tanıdıklarımız. Bir problem yok mağduriyetinizi karşılayacağız dediler. Aracın kaskosu yoktu. Kendilerine arabanın satışını vereceğiz. Bize bir müddet söyleyin dedik. Aramızda anlaştık, konuştuk" ifadelerini kullandı.