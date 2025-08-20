SON DAKİKA... Türkiye bu olayı konuşmuştu! Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari’nin sahibi konuştu: Hiç binemedik!
SON DAKİKA... Silivri'de akaryakıt ve inşaat sektöründe çalışan Ömer Çelik, 13 Ağustos'ta aldığı 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini Büyükçekmece'de tamirciye bıraktı.
Hareket halindeyken araçtan gelen sesin nedenini anlamak için test sürüşüne çıkan usta, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazanın ardından otomobili aynı tamirciye bırakan Çelik, kazayı yapan ustanın aracı satın alarak masrafının karşılanmasını istedi.
O ARACIN SAHİBİ KONUŞTU: NOTERDE İŞLEM YAPARKEN...
Lüks otomobilin sahibi Ömer Çelik, "Aracı ayın 13'ünde aldım. 5 gün oldu alalı. Bir kaza gerçekleşti. Öncelikle sağlık konusunda hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür, herkesin sağlık durumu iyi. Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Aracın arka difüzörü düştüğü için verdim. Bir de rüzgar sesi geliyordu.