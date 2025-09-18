SON DAKİKA… Türkiye bu olayı konuşuyor! Aracıyla Kızılırmak’a uçup eşi ile oğlunu öldürmüştü: Cani doktor Serdar Kıyak’tan haber var!

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ KAFA KARIŞTIRDI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde olay yerinde herhangi bir fren izinin olmadığı belirlendi. Öte yandan çelişkili ifadeler veren Serdar Kıyak 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.