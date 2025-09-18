SON DAKİKA… Türkiye bu olayı konuşuyor! Aracıyla Kızılırmak’a uçup eşi ile oğlunu öldürmüştü: Cani doktor Serdar Kıyak’tan haber var!
SON DAKİKA… Samsun’da 12 Eylül’de yaşanan kazada, aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Dr. Serdar Kıyak, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Feci kazada, eşi Gülşah ile 3 yaşındaki oğlu Alperen boğuldu, Dr. Serdar Kıyak ise yaralı kurtuldu. Soruşturma kapsamında Gülşah Karaman Kıyak’ın kazadan kısa süre önce yakınlarına gönderdiği ‘Eşim beni tehdit ediyor’ mesajının ortaya çıkması üzerine cani doktor suçlu bulundu. Eşi ile oğlunu öldürdüğü belirlenen Dr. Kıyak ile ilgili yeni gelişme ise kan dondurdu!
SON DAKİKA…Samsun Bafra'da Olay, 12 Eylül'de Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi. Doktor Serdar Kıyak'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile oğulları Alperen (3), boğuldu.
DOKTOR SERDAR KIYAK SON ANDA ARAÇTAN KURTULMUŞ!
Araçtan çıkabilen doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine 'Beni tehdit ediyor' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
CENAZEDE TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ
Cenazede gözyaşı döken Serdar Kıyak tabuta sarılıp, 'oğlum' diye feryat etmişti.