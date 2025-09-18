SON DAKİKA… Türkiye bu olayı konuşuyor! Aracıyla Kızılırmak’a uçup eşi ile oğlunu öldürmüştü: Cani doktor Serdar Kıyak’tan haber var!

SON DAKİKA… Samsun’da 12 Eylül’de yaşanan kazada, aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Dr. Serdar Kıyak, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Feci kazada, eşi Gülşah ile 3 yaşındaki oğlu Alperen boğuldu, Dr. Serdar Kıyak ise yaralı kurtuldu. Soruşturma kapsamında Gülşah Karaman Kıyak’ın kazadan kısa süre önce yakınlarına gönderdiği ‘Eşim beni tehdit ediyor’ mesajının ortaya çıkması üzerine cani doktor suçlu bulundu. Eşi ile oğlunu öldürdüğü belirlenen Dr. Kıyak ile ilgili yeni gelişme ise kan dondurdu!

SON DAKİKA…Samsun Bafra'da Olay, 12 Eylül'de Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi. Doktor Serdar Kıyak'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile oğulları Alperen (3), boğuldu.

DOKTOR SERDAR KIYAK SON ANDA ARAÇTAN KURTULMUŞ!

Araçtan çıkabilen doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine 'Beni tehdit ediyor' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

CENAZEDE TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Cenazede gözyaşı döken Serdar Kıyak tabuta sarılıp, 'oğlum' diye feryat etmişti.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ KAFA KARIŞTIRDI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde olay yerinde herhangi bir fren izinin olmadığı belirlendi. Öte yandan çelişkili ifadeler veren Serdar Kıyak 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

GÖRGÜ TANIĞI: KURTARMAYA ÇALIŞMADI!

Zanlı Kıyak ifadesinde "Virajı alamadık, nehre uçtuk. Sonrasında ben kurtuldum ama tekrar suya girip onları kurtarmaya çalıştım" dedi. Ancak bir görgü tanığı "Sudan çıktı kenarda bekledi. Kurtarmaya yönelik çabası olmadı" şeklinde ifade verdi.

O CANİDEN HABER VAR!

Türkiye'nin konuştuğu olayda Dr. Serdar Kıyak'ın, Bafra Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan Kıyak'ın, kaldığı cezaevinde kendini asarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan burada yapılan ilk müdahalenin ardından psikiyatri doktoru tarafından muayene edilen Kıyak, tedbir amaçlı olarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.