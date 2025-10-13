SON DAKİKA | Türkiye'de kar erken başladı! 5 İlde 'kuvvetli yağış ve fırtına' alarmı! Montlarınızı çıkartın
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hafta için kritik soğuk hava uyarısı geldi: Sıcaklıklar 7 dereceye kadar düşüyor! Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava başlıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de bu hafta hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte hava sıcaklığındaki büyük düşüşün neden olacağı sağanak ve kar yağışının etkileyeceği bölgeler ve tüm haftalık tahminlerin detayları...
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça altında seyrettiği bu soğuk hava dalgası, kuzey ve doğu bölgelerini etkisi altına aldı. Yağışlı sistemin en belirgin etkileri Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülüyor.
DOĞU VE KARADENİZ'İN ZİRVELERİNDE ERKEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
MGM'ye göre, yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde başlasa da, rakımın yüksek olduğu noktalarda durum değişiyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde (özellikle Erzurum, Kars, Muş ve Bitlis çevresinde) yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bu durum, bölge halkı ve tarım faaliyetleri açısından hazırlıksız yakalanma riskini beraberinde getiriyor.
KRİTİK UYARI: KUVVETLİ KAR/YAĞIŞ VE AFET RİSKİ!
Meteoroloji, özellikle karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği alanlarda şiddetli ve yerel olarak kuvvetli yağış uyarısını yineledi. Bu kritik bölgeler şunlar: Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars çevresi) Artvin, Muş ve Bitlis çevreleri Rize'nin iç kesimleri olacak.