SON DAKİKA | Türkiye'de kar erken başladı! 5 İlde 'kuvvetli yağış ve fırtına' alarmı! Montlarınızı çıkartın

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hafta için kritik soğuk hava uyarısı geldi: Sıcaklıklar 7 dereceye kadar düşüyor! Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava başlıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de bu hafta hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte hava sıcaklığındaki büyük düşüşün neden olacağı sağanak ve kar yağışının etkileyeceği bölgeler ve tüm haftalık tahminlerin detayları...

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça altında seyrettiği bu soğuk hava dalgası, kuzey ve doğu bölgelerini etkisi altına aldı. Yağışlı sistemin en belirgin etkileri Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülüyor.

DOĞU VE KARADENİZ'İN ZİRVELERİNDE ERKEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

MGM'ye göre, yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde başlasa da, rakımın yüksek olduğu noktalarda durum değişiyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde (özellikle Erzurum, Kars, Muş ve Bitlis çevresinde) yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bu durum, bölge halkı ve tarım faaliyetleri açısından hazırlıksız yakalanma riskini beraberinde getiriyor.

KRİTİK UYARI: KUVVETLİ KAR/YAĞIŞ VE AFET RİSKİ!

Meteoroloji, özellikle karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği alanlarda şiddetli ve yerel olarak kuvvetli yağış uyarısını yineledi. Bu kritik bölgeler şunlar: Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars çevresi) Artvin, Muş ve Bitlis çevreleri Rize'nin iç kesimleri olacak.

Yetkililer, bu kuvvetli yağışlar nedeniyle; ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, buzlanma/don ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve sürücüleri azami dikkat göstermeye çağırdı. Kar ve buzlanma riski ile birlikte Erzurum ve Kars'ta hava sıcaklıkları 8∘C seviyelerine kadar gerileyerek bölgenin en soğuk günlerinden birinin yaşanmasına neden oluyor.

BUZLANMA VE KAR TEHLİKESİNE EK OLARAK: ŞİDDETLİ RÜZGAR ALARMI

Doğu Anadolu Bölgesi sadece soğuk hava ve kar riskinin yanı sıra, kuvvetli rüzgar tehlikesiyle de mücadele edecek. MGM verilerine göre, bölgenin güneydoğu kesimlerinde (başta Van, Hakkari ve Şırnak çevresinde) rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40−60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu fırtına potansiyeli, hem ulaşımı hem de yapısal güvenliği tehdit edebileceğinden, vatandaşların çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olması gerekiyor.

BATI VE GÜNEYDE SONBAHAR KEYFİ SÜRÜYOR

Ülkenin batı ve güney bölgeleri ise doğudaki sert kış koşullarının aksine, güneşli ve sıcak bir sonbahar havası yaşıyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava parçalı ve az bulutlu seyrediyor, sıcaklıklar hala yaz günlerini anımsatıyor

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Batı ve iç bölgelerdeki büyük şehirler, ülkenin doğusundaki şiddetli kış koşullarının aksine, günü daha ılıman ve sakin geçirecek. İstanbul'da hava, parçalı ve çok bulutlu olacak, ancak herhangi bir yağış beklenmiyor ve sıcaklık 19∘C civarında seyredecek. İzmir ve Ege Bölgesi genelinde ise parçalı ve az bulutlu, güneşli bir hava hakim.

İzmir'de sıcaklık 24∘C'ye ulaşarak sonbahar keyfini yaşatacak. İç Anadolu Bölgesi'nin kalbi Ankara'da ise hava parçalı ve az bulutlu olacak; ancak sıcaklık 15∘C ile daha serin kalacak, bu da özellikle gece ve sabah saatlerinde ayaz riskini beraberinde getirecektir. Genel olarak bu üç büyük şehirde ulaşımı etkileyecek şiddetli bir hava olayı beklenmemektedir.

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI: KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR ŞART

Meteoroloji ve ilgili kurumlar, özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek geçitlerini kullanacak olan sürücülere acil çağrıda bulundu. Ani kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle; kış lastiği, kar zinciri ve çekme halatı gibi kış donanımlarının araçlarda bulundurulması büyük önem taşıyor. Görüş mesafesinin azalacağı fırtınalı ve yağışlı bölgelerde ise dikkatli ve yavaş seyredilmesi hayati önem taşımaktadır.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

13.10.2025 PAZARTESİ

Ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde yağışlı bir hava hakim. Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu yağmurlu veya karla karışık yağmurlu. İç Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da yer yer yağış görülmekte. Batı bölgeleri, Ege ve Akdeniz ise genellikle parçalı bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar kuzeyde nispeten düşük, İstanbul'da 21/9, Ankara'da 17/3, İzmir'de 24/12, Antalya'da 27/17. Doğu'da Erzurum civarında 13/2 civarında seyrediyor.

14.10.2025 SALI

Yağışlı hava daha çok kuzeydoğuya çekiliyor, ancak Karadeniz'in büyük bölümü ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu hala yağışlı. Yağışlar yer yer karla karışık yağmur şeklinde. Batı ve iç bölgelerde ise hava genellikle parçalı bulutlu veya az bulutlu. Sıcaklıklar batıda ve güneyde bir miktar yükselme eğiliminde. İzmir 23/13, Antalya 26/12. İstanbul 21/10, Ankara 19/5.

15.10.2025 ÇARŞAMBA

Ülke genelinde yağışlar kuzey ve kuzeydoğu bölgelerde devam ediyor. Karadeniz kıyıları, iç bölgelerin kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun bir kısmı yer yer yağışlı. İstanbul ve Marmara bölgesinin batısı parçalı bulutlu ve güneşli. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar güneyde yüksek seyrederken, Antalya 27/13, Adana 28/15, İzmir 26/17. Ankara 19/6.

16.10.2025 PERŞEMBE

Yağışlı alanlar Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyine sıkışıyor. Ülkenin büyük bölümünde hava parçalı bulutlu ve az bulutlu, bazı yerlerde güneşli. İç ve batı bölgelerde rüzgarlar etkili olabilir. Güney ve güneybatı bölgelerde sıcaklıklar hala yüksek. Antalya 27/13, İzmir 25/13. İstanbul 19/12, Ankara 17/6.

17.10.2025 CUMA

Yağışlı hava Karadeniz'in doğu kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu ucunda etkisini sürdürüyor. Ülkenin genelinde hava çoğunlukla açık veya az bulutlu. Sıcaklıklar batı ve güneyde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Antalya 28/14, İzmir 24/13. İstanbul 20/12, Ankara 19/5.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

SABAH (06:00-12:00 TSİ)

Sabah saatlerinde Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Ancak, Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu bölgelerinde belirgin yağışlar görülmekte. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu ve doğu kısımları (Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt çevresi) kuvvetli yağış (yağmur ve karla karışık yağmur/kar) etkisi altında. Ayrıca, bu bölgelerin doğu ve güneydoğu sınırlarında rüzgarın saatte 40−60 km hızla eseceği tahmin edilmektedir. Batı ve iç bölgeler genel olarak parçalı bulutlu.

ÖĞLE (12:00-18:00 TSİ)

Öğle saatlerinde yağışlı sistemin şiddeti doğu bölgelerde bir miktar azalıyor. Ancak Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu illerinde yağışlar (yağmur, karla karışık yağmur ve kar) devam ediyor. Bitlis, Siirt ve Van çevresinde yerel yağışlar ve rüzgarın saatte 40−60 km hızla esmesi bekleniyor. Ülkenin geri kalanında, başta Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu olmak üzere parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Ankara ve çevresinde güneşli ve parçalı bulutlu geçiyor.

AKŞAM (18:00-24:00 TSİ)

Akşam saatlerinde yağışlar Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde zayıflayarak devam ediyor. Yağışlı alanların büyük bir kısmı azalmış durumda. Ülke genelinde hava parçalı bulutlu veya az bulutlu. Güney Ege (Aydın, Muğla) ve İç Anadolu'nun güney kesimleri (Konya, Karaman, Niğde) ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyi (Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis) güneşli ve az bulutlu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde parçalı bulutlu bir hava hakim.

GECE (00:00-06:00 TSİ);

Salı gününe girilirken, gece saatlerinde ülke genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. Hava çoğunlukla parçalı ve az bulutlu geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu illerinde yerel olarak hafif yağış veya bulutluluk devam edebilir. Birçok ilde (İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Ankara, Kayseri, Diyarbakır) güneşli ve az bulutlu bir hava hakim. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşeceğinden, iç bölgelerde ve yüksek kesimlerde sabah ayazı ve sis görülebilir.

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyi VE Trabzon iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın,; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçecei tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bölgenin kuzeydoğusu ile Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı