SON DAKİKA... Türkiye’nin BM’deki gündemi Gazze: Katil İsrail zulmünün durması için uluslararası topluma 3 kritik mesaj!

Ankara, İsrail'e silah ve mühimmat taşıyan konteyner gemilerinin limanlarına girmesine, uçakların da hava sahasını kullanmasına müsaade etmiyor. Öte yandan Türk gemilerinin de İsrail limanlarına gitmesine izin verilmiyor. İsrail savaş makinesinin katliamlarını durdurulması gerektiğini beyan eden ülkelerin benzer önlemleri alması telkininde bulunulacak. Silah transferinin durdurulmasının hayati önemine dikkat çekilecek.

SOMUT GERÇEKLER AÇIKÇA İFADE EDİLECEK

Gazze'de zulmün sona ermesi için, hukuki, diplomatik, istihbari, ekonomik ve politik olmak üzere her mecrada varlık gösterilmeye devam edilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana uluslararası mecrada ve ikili görüşmelerinde Gazze'de yaşananları net şekilde muhataplarına aktarmasının da etkisiyle birçok ülke Filistin'i tanıma ve iki devletli çözümü destekleme yönünde irade beyanında bulundu.