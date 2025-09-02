SON DAKİKA... Türkiye’nin BM’deki gündemi Gazze: Katil İsrail zulmünün durması için uluslararası topluma 3 kritik mesaj!
SON DAKİKA... Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de devam eden soykırıma sessiz kalmadı. İsrail zulmüne karşı tavrını en net şekilde ortaya koyan Türkiye’nin bu ay düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki gündemi Gazze olacak. Soykırımın sona ermesi yönünde birçok uluslararası girişime öncülük eden ve aktif diplomasisiyle gerçekleri dünya gündeminin üst sıralarında tutan Ankara bu konuda dikkat çeken mesajlar verecek. Türkiye’nin, uluslararası toplumun Filistin’de soykırım uygulayan İsrail’i katliamlarını durdurana kadar “tecrit” edilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.
Her krizde zulmün karşısında yer alarak "dünyanın vicdanı" haline gelen Türkiye, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı tavrını en net şekilde ortaya koyan ülke oldu. Soykırımın sona ermesi yönünde birçok uluslararası girişime öncülük eden ve aktif diplomasisiyle gerçekleri dünya gündeminin üst sıralarında tutan Ankara, bu ay düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bu konuda dikkat çeken mesajlar verecek.
Türkiye'nin, uluslararası toplumun Filistin'de soykırım uygulayan İsrail'i katliamlarını durdurana kadar "tecrit" edilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Türkiye, katliamın bitmesi noktasında kendisiyle benzer yol haritası, anlayış ve politikaya sahip ülkelerle daha yakın çalışacak. Bu ülkelerle birlikte planlı ve sistemli şekilde adımlar atılacak.
LİMANLAR VE HAVA SAHALARI İSRAİL'E KAPATILSIN
İsrail ile ticareti "tamamen" kesen tek ülke olma sıfatını taşıyan Türkiye, İsrail'in katliamını sona erdirmesi için diğer ülkelerin de aynı yoldan gitmesi gerektiği mesajını verecek. Özellikle İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatı konusunda deniz, hava ve kara sahalarının kullanımına müsaade edilmemesi yönünde telkinde bulunulacak.