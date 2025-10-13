SON DAKİKA: Türkiye’ye kara kış şoku! Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı! İşte o bölgelerden kareler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bölgede hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Niğde Valiliği, özellikle tarımsal üretim yapan ve erken hasat yapmayan çiftçileri hedef alarak zirai don riskine karşı acil tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Donun, hasat edilmemiş ürünlere zarar verme ihtimali bulunuyor.

KARS VE BİTLİS'TE KARTPOSTALLIK MANZARALAR: KIŞ ERKEN GELDİ

Doğu'nun diğer önemli illerinde de hava sıcaklıkları keskin bir düşüş yaşadı. Kars'ta hava sıcaklığı eksi 5∘C'ye kadar gerilerken, yüksek kesimler tamamen karla kaplandı. Karslı vatandaşlar, kışın bu kadar erken gelmesinin şaşırtıcı olduğunu belirterek, kar sevincini kardan adam yaparak gösterdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ise Süphan Dağı, yağışla birlikte tamamen beyaza büründü. Dağın karla kaplanması, bölge fotoğrafçıları ve doğaseverler için eşsiz manzaralar oluşturdu. Bölge halkı, bu erken karın sadece güzellik değil, aynı zamanda tarım için de büyük bir umut kaynağı olduğunu ifade etti.