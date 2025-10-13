SON DAKİKA: Türkiye'ye kara kış şoku! Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı! İşte o bölgelerden kareler...
Son dakika haberleri: Türkiye genelinde kar yağışı etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından birçok kent beyaza büründü. Palandöken’de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Vatandaşlar şoku yaşarken yurdun ilk kar görüntüleri il il gelmeye başladı. İşte detaylar...
Yurt genelinde etkili olan ve mevsim normallerinin altındaki soğuk hava dalgası, birçok şehri hazırlıksız yakaladı ve beraberinde kar yağışını getirdi. Erzurum, Kars, Bayburt, Gümüşhane, Rize, Niğde, Bitlis ve Van'ın yüksek kesimlerinde gece boyunca süren kar yağışı, bölgeyi adeta kış aylarına taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta ortasına kadar sürecek don ve buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı.
ERZURUM KIŞA MERHABA DEDİ: PALANDÖKEN'DE 20 CM KAR VE TRAFİK ZORLUĞU
Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli merkezlerinden Erzurum, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurun gece saatlerinde kara dönüşmesiyle beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaşırken, Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Erken gelen kar, özellikle araç sahipleri için zorlu anlar yaşattı. Henüz kış lastiklerini taktırmayan birçok sürücü, sabah saatlerinde kayganlaşan kent içi trafikte ve şehirlerarası yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, kışın bu kadar erken gelmesinin kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu dile getirdi.