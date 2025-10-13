SON DAKİKA: Türkiye'ye kara kış şoku! Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı! İşte o bölgelerden kareler...

Son dakika haberleri: Türkiye genelinde kar yağışı etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından birçok kent beyaza büründü. Palandöken’de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Vatandaşlar şoku yaşarken yurdun ilk kar görüntüleri il il gelmeye başladı. İşte detaylar...

Yurt genelinde etkili olan ve mevsim normallerinin altındaki soğuk hava dalgası, birçok şehri hazırlıksız yakaladı ve beraberinde kar yağışını getirdi. Erzurum, Kars, Bayburt, Gümüşhane, Rize, Niğde, Bitlis ve Van'ın yüksek kesimlerinde gece boyunca süren kar yağışı, bölgeyi adeta kış aylarına taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta ortasına kadar sürecek don ve buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı.

ERZURUM KIŞA MERHABA DEDİ: PALANDÖKEN'DE 20 CM KAR VE TRAFİK ZORLUĞU

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli merkezlerinden Erzurum, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurun gece saatlerinde kara dönüşmesiyle beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaşırken, Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Erken gelen kar, özellikle araç sahipleri için zorlu anlar yaşattı. Henüz kış lastiklerini taktırmayan birçok sürücü, sabah saatlerinde kayganlaşan kent içi trafikte ve şehirlerarası yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, kışın bu kadar erken gelmesinin kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu dile getirdi.

RİZE, BAYBURT VE GÜMÜŞHANE'DE YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek rakımlı yaylaları da kar yağışından nasibini aldı. Rize, Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı, sabah saatlerinde aralıklarla devam etti.

Rize'de Ovit Dağı: İkizdere ilçesinde bulunan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı ve çevresindeki Kaçkar Yaylaları, 20 santimetrelik taze kar tabakasıyla kaplandı. Bu durum, bölgede hayvancılık yapan ve genellikle geç sonbahara kadar yaylalarda kalan vatandaşların acilen köylere dönüşe geçmesine neden oldu.

Gümüşhane'de Turizm Umudu: Torul ilçesi sınırları içindeki Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'nde 600 ve 800 metrelik pistler tamamen karla kaplandı. Tesis işletmecileri, karın erken gelmesinin, kış sezonunun geçen yıla göre daha erken açılabileceği yönünde umut verdiğini belirtti. Zigana Geçidi, kar ve sisle birleşen kartpostallık manzaralar sunmaya başladı.

NİĞDE'DE 0∘C SOĞUK VE ZİRAİ DON ALARMI

İç Anadolu Bölgesi'nden de kış manzaraları geldi. Niğde'nin yüksek kesimleri, mevsimin ilk karıyla tanıştı. Kent merkezinde yağmur yağarken, Ketençimen Yaylası ve Çamardı Aladağlar bölgesi beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bölgede hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Niğde Valiliği, özellikle tarımsal üretim yapan ve erken hasat yapmayan çiftçileri hedef alarak zirai don riskine karşı acil tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Donun, hasat edilmemiş ürünlere zarar verme ihtimali bulunuyor.

KARS VE BİTLİS'TE KARTPOSTALLIK MANZARALAR: KIŞ ERKEN GELDİ

Doğu'nun diğer önemli illerinde de hava sıcaklıkları keskin bir düşüş yaşadı. Kars'ta hava sıcaklığı eksi 5∘C'ye kadar gerilerken, yüksek kesimler tamamen karla kaplandı. Karslı vatandaşlar, kışın bu kadar erken gelmesinin şaşırtıcı olduğunu belirterek, kar sevincini kardan adam yaparak gösterdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ise Süphan Dağı, yağışla birlikte tamamen beyaza büründü. Dağın karla kaplanması, bölge fotoğrafçıları ve doğaseverler için eşsiz manzaralar oluşturdu. Bölge halkı, bu erken karın sadece güzellik değil, aynı zamanda tarım için de büyük bir umut kaynağı olduğunu ifade etti.

VAN VE BİNGÖL'DE KARLA GELEN SİS VE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Hava koşullarının ağırlaştığı diğer iller ise Van ve Bingöl oldu. Van: Van-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi ile Başkale İspiriz Dağı zirvelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Karın yanı sıra bölgede etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini metrelerce düşürerek ulaşımı zorlaştırdı.

Bingöl: Karlıova ve Yedisu ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintilerine yol açtı. Yedisu-Çat kara yolunda araçlar, karla kaplanan zeminde ilerlemekte büyük güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk hava dalgasının hafta ortasına kadar yurdun doğu ve iç kesimlerinde etkisini sürdüreceğini, bu nedenle sürücülerin buzlanma, don ve sis nedeniyle dikkatli olmaları gerektiğini yineledi.