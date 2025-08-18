SON DAKİKA | Ünlü yayıncı ‘Jrokez’in ölümünde yeni gelişme: Apartman görevlisi konuştu! "Ne yaşadı bilmiyorum"

"GÖRDÜĞÜ YERDE SELAM VERİRDİ"

Dalgakıran'ı "değerli bir komşu" olarak tanımlayan Arıkan, sözlerine şöyle devam etti: "Gördüğü yerde selam verirdi. Böyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. İntihar edeceğini düşünmüyorum ama o anda ne yaşadı onu da bilmiyorum. Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik." Öte yandan talihsiz kazadan hemen önce "Jrokez" lakaplı ünlü yayıncının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım görenleri kahretti.