SON DAKİKA | Ünlü yayıncı ‘Jrokez’in ölümünde yeni gelişme: Apartman görevlisi konuştu! "Ne yaşadı bilmiyorum"
Ankara Eryaman’da ünlü yayıncı “Jrokez” lakabıyla tanınan Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattaki dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Apartman görevlisi Nimettullah Arıkan, “Değerli bir komşuydu, böyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum çünkü...” diyerek olayı şaşkınlıkla yorumladı. Polis, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönünde kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.
Ankara'nın Eryaman semtindeki bir sitede trajik bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde 29 yaşındaki yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattaki dairesinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
"Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti | Video
Hastaneye kaldırılan Dalgakıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Oğuzhan Dalgakıran'ın cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldıktan sonra defnedilmek üzere memleketi Mersin'e gönderildi. Polis, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı.
"BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Olayın yaşandığı apartmanın görevlisi Nimettullah Arıkan, Dalgakıran'ın vefatıyla ilgili hislerini paylaştı. Arıkan, "Dün izinliydim. Saat 18.05'te telefonum çaldı. Komşumuz olan bir abla aradı, 'Apartmandan biri kendini attı' dedi. Geldiğimde Oğuzhan Dalgakıran yerde yatıyordu" diyerek olayı anlattı.