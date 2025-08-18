"Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti | Video 18.08.2025 | 13:17 Ankara’da 'Jrokez' lakabıyla bilinen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Eryaman'ın Göksü mahallesindeki Admira sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saat 06.05'te 12. kattaki evinin balkonundan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran (29) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Dalgakıran tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dalgakıran'ın cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından memleketi Mersin'e defnedilmek üzere ailesi tarafından götürüldü. Polis ekiplerinin ölüm nedeniyle ilgili soruşturması devam ediyor.

"DEĞERLİ BİR KOMŞUMUZDU, GÖRDÜĞÜ YERDE SELAM VERİRDİ"

Olayın yaşandığı apartmanın görevlisi olan Nimettullah Arıkan, "Dün izinliydim. Pazar günü saat 06.05 geçe telefonum çaldı. Bina komşumuzdan bir abla aradı. Apartmandan biri kendini attı dedi. Geldiğimde Oğuzhan Dalgakıran yerde yatıyordu. Tabiki üzüldük. Değerli bir komşumuzdu, gördüğü yerde selam verirdi. Böyle bir şey yapcağını hiç zannetmiyorum. İntihar edeceğini düşünmüyorum ama o anda ne yaşadı onu da bilmiyorum. Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik, değerli bir insandı" dedi.