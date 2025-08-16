SON DAKİKA... Yargıtay’dan dikkat çeken cinsel saldırı kararı: Beline dokunup yanaktan öpmek taciz değil!

Kırşehir'de yaşayan B.A., bir kadının beline dokunup yanağından öptü. Kadın yaşananların ardından B.A. hakkında şikayetçi oldu.

Kırşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada, sanığın, cinsel saldırı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluklarına karar verildi. Bunun üzerine sanık dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da kararın onanması gerektiğini belirterek dava dosyasını Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

YARGITAY TACİZ DEĞİL 'SARKINTILIK' DEDİ!

Sanık B.A'nın avukatı itiraz dilekçesinde, cinsel saldırı suçunun işlenmediğini, kadının soruşturma ve dava aşamalarında değişen çelişkili ve soyut beyanları dışında delil bulunmadığını, iddialarına eklemeler yaptığını, tanık Ü.Y isimli kadının da görgüye dayalı bir beyanının olmadığını, eylemlerin sarkıntılık safhasında kaldığını öne sürdü.