SON DAKİKA… Yeşil Vatanımız yanıyor! Çanakkale, Edirne ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum: Bakan Yumaklı açıkladı!

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI Edirne Enez'de Büyükevren köyü sahilindeki doymuş mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı biçilmiş buğday tarlasında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kızıl çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Enez Belediyesi, Keşan Belediyesi ve İpsala Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin Yeniyerler mevkisine ilerlediği bildirildi.

GÜLÇAVUŞ KÖYÜ VE SAHİLİ TAHLİYE EDİLDİ Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Gülçavuş köyü ve Gülçavuş köyü sahiline ulaştı. Gülçavuş köyü ve sahilinde yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, sahilde bazı yazlıkların, köyde ise ev ve ahırların yandığı bildirildi. Yangını kontrol altına almak için Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Keşan, İpsala ve Enez ile çevre il ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri alevlere müdahalesini sürdürüyor. Öte yandan hava kararana kadar da 1 yangın söndürme helikopteri alevlere müdahale etti.