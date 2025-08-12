SON DAKİKA… Yeşil Vatanımız yanıyor! Çanakkale, Edirne ve Manisa'daki orman yangınlarında son durum: Bakan Yumaklı açıkladı!
SON DAKİKA… Orman yangınları hem yeşil vatanı hem de yüreğimizi yaktı. Dün, Türkiye’nin 5 ilinde birden orman yangını çıktı… Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlara havadan ve karadan müdahale başladı. Çanakkale’de 2 bin 90 vatandaş tahliye edilirken, yerleşim bölgelerine ulaşan alevlerden geriye kül yığını kaldı. Gün ağırınca ortaya çıkan görüntüler, yürek sızlattı. Edirne, Manisa, Bolu ve Hatay’da da gece boyunca yangınla mücadele vardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla mücadele son durumu paylaştı.
SON DAKİKA… Türkiye bu yıl ardı ardına yaşanan orman yangını haberleriyle sarsıldı. Orman yangınları hem yeşil vatanı hem de yüreğimizi yaktı. Çanakkale'nin Kepez beldesinde dün saat 13.30 da başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına , 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personelin ise karada müdahale edildi, vatandaşların da tahliyesine başlandı.
2 BİN 90 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesindeki 2 bin 90 vatandaş tahliye edildi. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere teslim oldu. Yangının etkisini kaybeden bölgelerde vatandaşlar yeniden evlerine girdi. Ayrıca dumandan etkilenen 77 vatandaşın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılırken, hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Öte yandan yangının ilk anlarında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ve yavru köpek orman işçileri tarafından kurtarıldı.