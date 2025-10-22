SON DAKİKA... Zonguldak’taki su kuyusunda bulunan kadın cesedinde sır perdesi aralandı: Meğer 10 gündür aranıyormuş...

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde hayvanlarını otlatmak için araziye gelen köylüler tarafından 4 metre derinliğindeki kuyuda bir kadın cesedi bulundu.

MEĞER 10 GÜNDÜR ARANIYORMUŞ!

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından otopsi için morga kaldırılan cesedin 12 Ekim tarihinden itibaren kayıp olan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'ya ait olabileceği ihtimali üzerine ailesi Çaycuma Devlet Hastanesi'ne çağrıldı. Aile cesedin kızlarına ait olduğunu teşhis etti.

Akkuzu'nun cesedi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.