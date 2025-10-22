Video Yaşam Kuyuda bulunan cesedin 17 yaşındaki Hasret'e ait olduğu ortaya çıktı | Video
22.10.2025 | 15:48

Zonguldak'ta köylülerin su kuyusunda bulduğu cesedin 10 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'ya ait olduğu öğrenildi. Soruşturma sürerken 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı da Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde hayvanlarını otlatmak için araziye gelen köylüler tarafından 4 metre derinliğindeki kuyuda bir kadın cesedi bulundu.

AİLESİ 10 GÜNDÜR ARIYORDU CESEDİ KUYUDA ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından otopsi için morga kaldırılan cesedin 12 Ekim tarihinden itibaren kayıp olan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'ya ait olabileceği ihtimali üzerine ailesi Çaycuma Devlet Hastanesi'nde cesedin kızlarına ait olduğunu teşhis etti. Akkuzu'nun cesedi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEDE KATİL ZANLISI AYDIN'DA YAKALANDI
Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda belli olacağı öğrenildi.

Öte yandan Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın faili olduğu öne sürülen ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen D.B. de Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı. D.B.'nin Zonguldak'a getirileceği öğrenildi.
Hasret Akkuzu'nun otopsi işlemlerinin ardından köyüne defnedilmesi bekleniyor.

