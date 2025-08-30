SON DAKİKA…Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kılıçlar çekildi: Altılı Masa’yı hatırlatıp anketleri işaret etti!
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi’nde kavga da kaos da bitmedi… Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet çarkları birer birer ortaya çıkan CHP’de gözler 15 Eylül’de yapılacak şaibeli kurultay davasına kilitlendi. Mutlak butlan kararı çıkması durumunda genel başkanlık koltuğuna yeşil ışık yakan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının üzerini şimdiden çizdi! CHP’nin fondaş medyasına konuşan Özgür Özel’den ise Kılıçdaroğlu’na sert yanıt geldi. Kılıçdaroğlu’nun Altılı Masa’dan aday çıktığı dönemi hatırlatan Özel, bir dönem uğruna gözyaşı döktüğü genel başkanına anketler üzerinden yüklendi: O süreçte önem vermedik…
SON DAKİKA… Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet çarkları birer birer ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yandan da kurultay gerilimi yaşanıyor…
CHP'de genel başkanın değiştiği 2023 kurultayına "şaibe karıştığı" iddiasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözler 15 Eylül'de yapılacak mahkemeye odaklandı.
ÖZEL'İN KOLTUĞU KORUMA TELAŞI!
Davada mutlak butlan kararı çıkması durumunda, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki eski yönetiminin söz sahibi olması beklenirken, Özgür Özel ve ekibinde panik başladı. Bir yandan CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk skandallarını örtbas etme çabasına giren Özgür Özel, bir yandan da eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk savaşına başladı. İkili arasında soğuk rüzgarlar eserken gerilim her geçen gün tırmandı.