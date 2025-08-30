SON DAKİKA…Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kılıçlar çekildi: Altılı Masa’yı hatırlatıp anketleri işaret etti!

Özgür Özel ise gerilimi tırmandıracak yeni bir açıklama yaptı. CHP'nin fonladığı Sözcü gazetesine konuşan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'teki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmasının yanlış olduğunu belirterek 'anket yapılmalıydı' ifadesini kullandı. O dönem "Hiç olmazsa anket yapalım. En yüksek oyu kim alıyorsa onu aday gösterelim" dediğini ancak parti içinde de eleştirildiğini belirten Özgür Özel, "Ölçme değerlendirmeye çok inanıyorum.

"PARTİ İÇİNDE ELEŞTİRİLDİM"

O dönemde de ben hep 'Hiç olmazsa anket yapalım. En yüksek oyu kim alıyorsa onu aday gösterelim'i savundum. Hatta bu yüzden parti içinde eleştirildim, 'Neden anketlere vurgu yapıyorsun' diye... 'En garanti adayı belirlemek lazım' diye düşünüyordum. Özetle o süreçte ölçme değerlendirmeye yeterince önem vermedik. Herhalde en büyük eksiklik o" ifadelerini kullandı.