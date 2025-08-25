Sultangazi’de oğul vahşeti! Annesini katledip kaçtı! Her yerde aranıyor…

İstanbul Sultangazi’de, ikamet edeb Çiğdem Kınay (45) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı oğlu Azad Kınay(20) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Annenin cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri kaçan Azad Kınay'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 10:08

Olay, saat 00.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi 1385 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 5'nci katındaki dairede oturan Çiğdem Kınay, henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu Azad Kınay ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Azat Kınay, annesine silahla ateş etti.

Anne Çiğdem Kınay kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise evden kaçtı. Bina Sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çiğdem Kınay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Bina sakinlerinden olay hakkında bilgi alan ekipler, çevredeki kameraları incelemeye aldı.