Aile içi kavga cinayetle sonuçlandı! Annesini başından vurdu | Video 25.08.2025 | 08:58 Sultangazi’de aile içerisinde başlayan tartışma gittikçe büyüyerek kanlı bitti. Çıkan tartışmada, oğul annesini tabanca ile vurarak öldürdü. Annenin cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece yarısı 00.00 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1385 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle anne oğul arasında kavga çıktı. Kavga sonrası oğul Azad Kınay (20) annesi Çiğdem Kınay'ı (45) tabanca vurarak ağır yaraladı. Annesini ağır yaralayan Azad Kınay olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan komşular tarafından ihbar üzerine sağlık, olay yeri inceleme ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından anne Çiğdem Kınay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Kınay'ın ölüm haberini alan yakınları ve komşuları olay yerine akın etti. Hayatını kaybeden Kınay'ın cenazesi yakınlarının feryatları ve gözyaşlarıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, firar oğul Azad Kınay'ı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.