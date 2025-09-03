Süresiz nafaka kalkıyor mu? Boşanmak için ayrı nafaka için ayrı dava! Gözler Meclis’e çevrildi

Türkiye'de uzun süredir tartışılan süresiz nafaka ve uzun süren boşanma davalarına ilişkin Meclis'in açılması ile birlikte yeni düzenlemeler gündeme getirilecek. Adalet Bakanlığı, aile ara buluculuğu, süresiz nafaka ve boşanmaya ilişkin dava süreçleri konusunda Hâkimler ve Savcılar Kurulu, aile mahkemesi hakimleri, istinafta bu davalara bakan hâkimler, Yargıtay, akademisyenler ve baroların görüşlerini aldı.

TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacağı yeni yasama yılında bir yargı paketi gündeme getirilecek. Yapılacak düzenleme ile süresiz nafaka uygulamasının kadınların mağdur edilmemesi şartıyla kaldırılması, uzun süren boşanma davası süreçlerinin kısaltılması ve aile ara buluculuğunun hukuk mevzuatına girmesi öngörülüyor. Taslak çalışmaları sırasında dünya örnekleri de incelendi. Özellikle Avrupa ülkelerinin birçoğunda uygulanan aile ara buluculuğu sistemi ile boşanma ve mal rejimi davalarının birbirinden ayrılması hedefleniyor. Bu kapsamda, tarafların anlaşması durumunda aile ara buluculuğu ile boşanma kısa sürede gerçekleşecek, ancak nafaka ve mal bölüşümü davaları ayrıca yürüyecek. Mal rejimi süreçleri yüzünden 10 yıla uzayan çekişmeli boşanma davalarının sona erdirilmesi planlanıyor.

"BU KONUDA ÇOK ŞİKâYET VAR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; AK Parti'nin hukukçuları da yasa teklifini şöyle değerlendirdi: "Birçok Avrupa ülkesinde boşanma davasıyla nafaka veya mal paylaşımı davası ayrı yürütülürken Türkiye'de nafaka, velayet veya mal rejimi davası boşanma davası ile birlikte sonuçlandırılıyor. Bütün konular aynı davada karara bağlanıyor. Bu da boşanma sürecini çok uzatıyor. Taraflar mağdur oluyor. Bu konuda çok şikâyet var. Mesela, ikinci evliliğini yapamıyor veya yaşı geçiyor çocuk yapamıyor. İki taraf da boşanma konusunda kararlı ama bazı konularda anlaşma sağlanamadığı için yıllarda süren çekişme hem kadında hem erkekte ve varsa çocukta travmalar oluşturuyor. O sebeple boşanmalarda tarafların iradesine uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayan bir usul geliştiriliyor."