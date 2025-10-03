Taksim’de kan donduran olay! Para vermeyince dehşeti yaşattı! Bıçaklama anları saniye saniye kamerada!

İstanbul Beyoğlu'nda kan donduran bir cinayet yaşandı. E.K isimli bir kişi Taksim Meydanı'nda gerçekleşen olayda İbrahim Halil H'yi istediği parayı vermediği için çıkan tartışma sonucunda bıçakladı. O dehşet anları kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 16:15 Son Güncelleme: 03 Ekim 2025 16:54

Yürekleri sızlatan olayın adresi İstanbul'un kalbi olarak tanımlanan Beyoğlu'nda gerçekleşti. Para istediği kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Dün gece Taksim Meydanı'nda bulunan, metro ve otobüs duraklarına inen merdivenlerde İbrahim Halil H, bir şüpheli tarafından bıçaklandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ İbrahim Halil H'nin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, görgü tanıklarıyla görüşmeler ve güvenlik kameraları üzerinden yapılan inceleme sonucunda şüphelinin E.K. olduğunu belirledi.