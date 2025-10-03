Video Yaşam Taksim'de korkunç cinayet! Kendisine para vermeyen adamı bıçaklayarak öldürdü | Video
Taksim'de korkunç cinayet! Kendisine para vermeyen adamı bıçaklayarak öldürdü | Video

Taksim'de korkunç cinayet! Kendisine para vermeyen adamı bıçaklayarak öldürdü | Video

03.10.2025 | 16:13

Taksim'de gece saatlerinde İbrahim Halil Heke’nin (44) önünü kesen Ersel K. (28) kendisinden para istedi. Bunu reddeden Heke ile Ersel K. arasında arbede çıktı. Kavgada Ersel K.’nin bıçağı göğsüne saplaması sonucu İbrahim Halil Heke hayatını kaybetti. Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan ve poliste 11 suç kaydı olduğu öğrenilen Ersel K. tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'deki Cumhuriyet Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tünel merdivenlerinde duran İbrahim Halil Heke'nin yanına Ersel K. adlı kişi geldi. Burada Ersel K. iddiaya göre Heke'den para istedi. Heke'nin para vermeyi reddetmesi üzerine Ersel K. ile arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bıçağını çeken Ersel K., Heke'yi göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Heke ağır yaralandı. Bıçaklı saldırganın montunu çıkardıktan sonra olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İbrahim Halil Heke, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Beş yerinden bıçaklandığı öğrenilen Heke, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin poliste 11 suç kaydı bulunan Ersel K. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda Ersel K. Beyoğlu Güven Timleri tarafından Tarlabaşı Bulvaı'nda olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

'PARA İSTEDİM VERMEDİ BIÇAKLADIM'

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ersel K., Heke'den bir miktar para istediğini olumsuz yanıt alması üzerine olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ersel K., çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten öldürme' ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kırmızı ışıkta duran otomobil, aracın çarpması ile ikiye bölündü! Kaza anı kamerada | Video 02:23
Kırmızı ışıkta duran otomobil, aracın çarpması ile ikiye bölündü! Kaza anı kamerada | Video 03.10.2025 | 16:33
Son Dakika: Muğla’da şiddetli yağış sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı! | Video 03:18
Son Dakika: Muğla'da şiddetli yağış sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı! | Video 03.10.2025 | 16:13
Taksim’de korkunç cinayet! Kendisine para vermeyen adamı bıçaklayarak öldürdü | Video 01:15
Taksim'de korkunç cinayet! Kendisine para vermeyen adamı bıçaklayarak öldürdü | Video 03.10.2025 | 16:13
Siirt’te kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı | Video 00:44
Siirt’te kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı | Video 03.10.2025 | 15:24
Tarsus’ta 1 kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 04:30
Tarsus'ta 1 kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03.10.2025 | 15:22
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli doktor yakalandı | Video 00:22
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli doktor yakalandı | Video 03.10.2025 | 14:19
Denizli’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu | Video 00:38
Denizli'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu | Video 03.10.2025 | 13:53
Bilecik’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 00:42
Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 03.10.2025 | 13:52
Yaşlı çift komşularının kabusu oldu: Camımızı kırdılar, sürekli bağırıp, çağırıp küfür ediyorlar! | Video 01:23
Yaşlı çift komşularının kabusu oldu: "Camımızı kırdılar, sürekli bağırıp, çağırıp küfür ediyorlar!" | Video 03.10.2025 | 12:39
Kız arkadaşını 4 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 01:23
Kız arkadaşını 4 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 03.10.2025 | 11:52
Adana’da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı | Video 00:40
Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı | Video 03.10.2025 | 11:27
Tartıştığı sürücü ve aracına defalarca saldırdı! O anlar kamerada | Video 00:44
Tartıştığı sürücü ve aracına defalarca saldırdı! O anlar kamerada | Video 03.10.2025 | 11:20
Kayseri merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:50
Kayseri merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 03.10.2025 | 11:07
Bursa’da otobanda ölüme böyle sürdü! Saniyelerle can pazarı kamerada | Video 04:24
Bursa’da otobanda ölüme böyle sürdü! Saniyelerle can pazarı kamerada | Video 03.10.2025 | 10:48
Ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada | Video 02:20
Ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada | Video 03.10.2025 | 10:36
Adana’da ilginç olay: Aynı kişiye 22 gün arayla aynı yerde ikinci kez otomobil çarptı! Kaza anları kamerada | Video 00:58
Adana'da ilginç olay: Aynı kişiye 22 gün arayla aynı yerde ikinci kez otomobil çarptı! Kaza anları kamerada | Video 03.10.2025 | 10:10
Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 01:39
Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 03.10.2025 | 09:54
Diyarbakır’da kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti | Video 01:22
Diyarbakır'da kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti | Video 03.10.2025 | 09:00
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! İzleyenler şoke oldu! 01:39
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! İzleyenler şoke oldu! 02.10.2025 | 23:10
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! 01:44
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! 02.10.2025 | 23:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY