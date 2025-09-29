Tekirdağ'da tarihi dolandırıcılık operasyonu! Yerlikaya duyurdu: Tam 984 milyon TL'lik vurgun! 41 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli tam 18 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Nitelikli Dolandırıcılık' operasyonunun detaylarını duyurdu. Yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak tam 537 kişiyi 984 milyon TL dolandıran dev şebeke çökertildi! Banka hesaplarında 5 Milyar TL işlem hacmi tespit edilen şebekenin elebaşlarının da aralarında bulunduğu 46 şüpheli yakalandı ve 41'i tutuklandı. Türkiye’yi sarsan bu dev vurgunun perde arkası ve operasyonun şok eden tüm detayları...
İŞTE OPERASYONUN ŞOK EDİCİ DETAYLARI
Şebekenin çalışma şekli, kurulan düzenin boyutlarını ortaya koyuyor. Şüpheliler, vatandaşlara yüksek kâr vaadi sunarak güvenlerini kazanmak amacıyla paravan şirketler kurdu. Bu yöntemle tam 537 kişiden para toplayarak dev bir mağduriyet yarattılar. Yapılan soruşturmada, şebekenin mağdurlardan elde ettiği toplam dolandırıcılık miktarının akıl almaz bir seviyede, 984 milyon TL olduğu tespit edildi. ,
"537 vatandaşımızı 984 Milyon TL dolandıran şebeke çökertildi. 41 TUTUKLAMA" Tekirdağ merkezli 18 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesine" yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 46 şüpheliyi yakaladık❗️ ❌41'i TUTUKLANDI. ❌5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.… pic.twitter.com/8V74kmIcAw— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 29, 2025
Ancak vurgunun büyüklüğü bununla da sınırlı kalmadı; yapılan incelemeler, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar TL gibi astronomik bir işlem hacmi bulunduğunu da gözler önüne serdi. Bu detaylar, operasyonun Türkiye tarihindeki en büyük dolandırıcılık şebekelerinden birini çökerttiğini kanıtlıyor.
