Tekirdağ'da tarihi dolandırıcılık operasyonu! Yerlikaya duyurdu: Tam 984 milyon TL'lik vurgun! 41 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli tam 18 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Nitelikli Dolandırıcılık' operasyonunun detaylarını duyurdu. Yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak tam 537 kişiyi 984 milyon TL dolandıran dev şebeke çökertildi! Banka hesaplarında 5 Milyar TL işlem hacmi tespit edilen şebekenin elebaşlarının da aralarında bulunduğu 46 şüpheli yakalandı ve 41'i tutuklandı. Türkiye’yi sarsan bu dev vurgunun perde arkası ve operasyonun şok eden tüm detayları...

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 09:12 Son Güncelleme: 29 Eylül 2025 09:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu dev operasyonla, Tekirdağ merkezli 18 ilde faaliyet gösteren nitelikli dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Yüksek kâr vaadiyle kurulan paravan şirketler üzerinden tam 537 kişiyi 984 milyon TL dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 46 şüpheli yakalanırken, 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu tarihi vurgunun şaşırtıcı boyutları, şüphelilerin banka hesaplarındaki 5 milyar TL'lik dev işlem hacminin tespit edilmesiyle bir kez daha gözler önüne serildi.

İŞTE OPERASYONUN ŞOK EDİCİ DETAYLARI Şebekenin çalışma şekli, kurulan düzenin boyutlarını ortaya koyuyor. Şüpheliler, vatandaşlara yüksek kâr vaadi sunarak güvenlerini kazanmak amacıyla paravan şirketler kurdu. Bu yöntemle tam 537 kişiden para toplayarak dev bir mağduriyet yarattılar. Yapılan soruşturmada, şebekenin mağdurlardan elde ettiği toplam dolandırıcılık miktarının akıl almaz bir seviyede, 984 milyon TL olduğu tespit edildi. ,