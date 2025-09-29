Video Yaşam 537 kişiyi, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi | Video
537 kişiyi, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi | Video

537 kişiyi, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi | Video

29.09.2025 | 08:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "537 vatandaşımızı, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tekirdağ merkezli 18 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesine' yönelik düzenlenen operasyonlarda; 46 şüphelinin yakaladığını 41'inin ise tutuklandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yüksek kar vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi. Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürümüzü, Asayiş Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

537 kişiyi, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi | Video 00:52
537 kişiyi, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi | Video 29.09.2025 | 08:59
Uzun namlulu silahla oto galeriyi taradılar | Video 01:42
Uzun namlulu silahla oto galeriyi taradılar | Video 29.09.2025 | 08:59
Ankara’da pazarda 1 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu kavga kamerada | Video 00:53
Ankara'da pazarda 1 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu kavga kamerada | Video 29.09.2025 | 08:59
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 05:36
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 28.09.2025 | 23:18
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 03:28
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 28.09.2025 | 23:12
Velayet kavgasında kadınlardan sopalı saldırı | Video 03:03
Velayet kavgasında kadınlardan sopalı saldırı | Video 28.09.2025 | 14:59
Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu akrabası tarafından silahla vuruldu yerde tekmelendi | Video 06:46
Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu akrabası tarafından silahla vuruldu yerde tekmelendi | Video 28.09.2025 | 14:22
Safranbolu’da kereste fabrikasında yangın | Video 06:10
Safranbolu’da kereste fabrikasında yangın | Video 28.09.2025 | 14:20
Kendisini bekleyen araca koşarken otomobil çaptı | Video 01:54
Kendisini bekleyen araca koşarken otomobil çaptı | Video 28.09.2025 | 14:19
Tekirdağ’da tilki ile sohbet görenleri güldürdü | Video 04:54
Tekirdağ'da tilki ile sohbet görenleri güldürdü | Video 28.09.2025 | 14:19
Böyle dolandırıcılık görülmedi: 170 bin liralık ürünü şubeden alıp gittiler | Video 06:31
Böyle dolandırıcılık görülmedi: 170 bin liralık ürünü şubeden alıp gittiler | Video 28.09.2025 | 14:19
Kütahya Simav’da 5.4 büyüklüğünde deprem | Video 03:07
Kütahya Simav’da 5.4 büyüklüğünde deprem | Video 28.09.2025 | 14:19
SON DAKİKA | Kütahya Simav’da 5,4’lik deprem! Artçı depremler ne anlama geliyor? 11:03
SON DAKİKA | Kütahya Simav’da 5,4’lik deprem! Artçı depremler ne anlama geliyor? 28.09.2025 | 13:50
SON DAKİKA | Kütahya Simav’da 5,4’lük deprem! 07:28
SON DAKİKA | Kütahya Simav'da 5,4'lük deprem! 28.09.2025 | 13:24
Fiyatı 10 bin doları bulabiliyor, tespih sevdalıları borsasında buluşuyor | Video 06:28
Fiyatı 10 bin doları bulabiliyor, tespih sevdalıları borsasında buluşuyor | Video 28.09.2025 | 12:39
73 yaşında oto hırsızlığından tutuklandı; polisin yardımıyla merdivenden indi | Video 02:17
73 yaşında oto hırsızlığından tutuklandı; polisin yardımıyla merdivenden indi | Video 28.09.2025 | 11:24
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kaldı; duvar delinerek 6 saatte kurtarıldı | Video 09:07
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kaldı; duvar delinerek 6 saatte kurtarıldı | Video 28.09.2025 | 11:23
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 16 yaralı | Video 01:25
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 16 yaralı | Video 28.09.2025 | 09:45
Bardak kolilerinden kilolarca uyuşturucu çıktı: 7 tutuklama | Video 01:20
Bardak kolilerinden kilolarca uyuşturucu çıktı: 7 tutuklama | Video 28.09.2025 | 09:45
Antalya’da karayolunu savaş alanına çeviren feci kaza: 2 ölü | Video 08:37
Antalya'da karayolunu savaş alanına çeviren feci kaza: 2 ölü | Video 28.09.2025 | 09:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY