TEKNOFEST Mavi Vatan’da 30 Ağustos coşkusu: Vatandaşlardan TCG Anadolu'ya büyük ilgi!
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" halkın ziyaretine açıldı. Bugün ve yarın da ziyaret edilebilecek olan TEKNOFEST Mavi Vatan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya vatandaşlardan büyük ilgi vardı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor.
"TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğinin üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor. Hem Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de etkinlik alanında yer alan gemileri ve Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyen vatandaşlar İstanbul Tersanesi Komutanlığına akın etti.