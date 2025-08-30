TEKNOFEST Mavi Vatan’da 30 Ağustos coşkusu: Vatandaşlardan TCG Anadolu'ya büyük ilgi!

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" halkın ziyaretine açıldı. Bugün ve yarın da ziyaret edilebilecek olan TEKNOFEST Mavi Vatan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya vatandaşlardan büyük ilgi vardı.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan"da üçüncü gün etkinlikleri başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor.

"TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğinin üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor. Hem Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de etkinlik alanında yer alan gemileri ve Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyen vatandaşlar İstanbul Tersanesi Komutanlığına akın etti.

Ellerinde Türk Bayrağı olan pek çok vatandaş, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri de etkinlik alanında büyük ilgi görüyor.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.

'İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIMIZI GÖRDÜĞÜMÜZDE GURUR DUYUYORUZ'

Kızı ile gemileri etkinliğe gelen Aydın Karakurt, "Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun, çok güzel milli servet bunlar. Yapanlardan, başta Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. İnsansız hava araçlarını görünce tamamen tüylerimiz diken diken oluyor, onları gördüğümüz zaman gurur duyuyoruz" dedi.

'ŞEHİR DIŞINDA YAŞAYANLARIN DA MUTLAKA GELİP GÖRMESİ GEREKİYOR'

Şehir dışından geldiğini söyleyen Kadir Bostan, "Her şey çok mükemmel, çok ciddi bir emek var. Ülkenin savunmasının bu şekilde olması nedeniyle biz evlerde biraz daha huzurluyuz, mutluyuz o yüzden çok keyif aldık. Bugün geldim, yarın bir daha randevu olsa bir daha geleceğim. Bütün eşe dosta haber verdik zaten. Şehir dışında yaşayan vatandaşlarımızın da mutlaka gelip görmesini tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok ciddi bir emek var. Gelsinler, bugün var yarın var. Mutlaka iki günde gelmelerini şiddetle tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

'ÇOK DUYGULANDIK'

Eşi ile birlikte etkinliğe gelen İsmail Hakkı Çetinkaya, "Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Çok memnun kaldık. Rabbim daha iyilerini nasip etsin. Kızılelmayı gördük, helikopterleri gördük. Çok güzel yapmışlar çok beğendik" dedi. Nurcan Çetinkaya ise, "O kadar güzel şeyler gördük ki yani vatanımız daha iyilerini hak ediyor, bunlarda çok güzel inşallah daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Çok duygulandık. Her şey o kadar güzel ki gerçekten anlatamam buna söyleyecek söz bulamıyorum. Yaşamak lazım, görmek lazım, biz gördük gerçekten harikaydı. Herkesin gelip görmesi lazım. Gelip canlı görmeleri lazım, o atmosferi yaşamaları lazım harikaydı" dedi.