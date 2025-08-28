Tokat’ta feci kaza: 3 yaşındaki çocuk öldü, hamile kadın bebeğini kaybetti!

Edinilen bilgiye göre M.K. idaresindeki 34 DB 1560 plakalı otomobil, Koçak köyü istikametinden, Erbaa yönüne seyir halindeydi. Araç 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Caddesi üzerinde aniden dönüş yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 60 T 0900 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

3 YAŞINDAKİ MERYEM HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 3 yaşındaki Meryem Ahsen Alp hastanede yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile araçtaki A.E., S.A. ve ticari taksi şoförü M.Y. ile yolcu G.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.A.'nın 4 aylık hamile olduğu ve kaza nedeniyle bebeğini kaybettiği öğrenildi. Feci kaza bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.