Erbaa'da feci kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü, hamile kadın bebeğini kaybetti | Video
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki Meryem Ahsen Alp yaşamını yitirirken 4 aylık hamile bir kadın karnındaki bebeğini kaybetti.
