Video Yaşam Erbaa'da feci kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü, hamile kadın bebeğini kaybetti | Video
Erbaa'da feci kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü, hamile kadın bebeğini kaybetti | Video

Erbaa'da feci kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü, hamile kadın bebeğini kaybetti | Video

28.08.2025 | 12:48

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki Meryem Ahsen Alp yaşamını yitirirken 4 aylık hamile bir kadın karnındaki bebeğini kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre M.K. idaresindeki 34 DB 1560 plakalı otomobil, Koçak köyü istikametinden Erbaa yönüne seyir halindeyken 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Caddesi üzerinde aniden dönüş yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 60 T 0900 plakalı Fiat marka ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 3 yaşındaki Meryem Ahsen Alp hastanede yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile araçtaki A.E., S.A. ve ticari taksi şoförü M.Y. ile yolcu G.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.A.'nın 4 aylık hamile olduğu ve kaza nedeniyle bebeğini kaybettiği öğrenildi. Feci kaza bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arsa hayaliyle internetten arama yapan vatandaş İBAN oyununu fark edince dolandırılmaktan kurtuldu | Video 07:28
Arsa hayaliyle internetten arama yapan vatandaş İBAN oyununu fark edince dolandırılmaktan kurtuldu | Video 28.08.2025 | 12:48
Erbaa’da feci kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü, hamile kadın bebeğini kaybetti | Video 00:57
Erbaa'da feci kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü, hamile kadın bebeğini kaybetti | Video 28.08.2025 | 12:48
Otele düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri adliyede | Video 00:40
Otele düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri adliyede | Video 28.08.2025 | 12:38
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç kafede otururken öldürüldü! Kan donduran cinayet anı kamerada | Video 02:12
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç kafede otururken öldürüldü! Kan donduran cinayet anı kamerada | Video 28.08.2025 | 12:16
Bıçakla geldi tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada | Video 00:30
Bıçakla geldi tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada | Video 28.08.2025 | 12:02
Çekmeköy’de silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç hayatını kaybetti | Video 01:25
Çekmeköy'de silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç hayatını kaybetti | Video 28.08.2025 | 11:55
Çamlıca Cami avlusunda çekilen ahlaksız görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı | Video 01:07
Çamlıca Cami avlusunda çekilen ahlaksız görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı | Video 28.08.2025 | 11:48
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 01:05
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 28.08.2025 | 11:15
Erzurum’da tilkiye kadayıf dolması ikram ettiler | Video 00:20
Erzurum’da tilkiye kadayıf dolması ikram ettiler | Video 28.08.2025 | 10:33
Motosikletlinin 5 saniyelik şovu 21 bin TL’ye patladı | Video 00:10
Motosikletlinin 5 saniyelik şovu 21 bin TL’ye patladı | Video 28.08.2025 | 10:33
Yaşlı çiftin evinden gelen kötü koku panik yarattı | Video 03:27
Yaşlı çiftin evinden gelen kötü koku panik yarattı | Video 28.08.2025 | 10:33
87 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi | Video 04:25
87 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi | Video 28.08.2025 | 10:24
Manisa’da servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var | Video 00:48
Manisa'da servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var | Video 28.08.2025 | 10:00
Burdur’da otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savruldu! Feci kaza kamerada | Video 00:40
Burdur'da otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savruldu! Feci kaza kamerada | Video 28.08.2025 | 09:47
Halit Yukay’ın ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar! | Video 06:10
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar! | Video 28.08.2025 | 09:47
Tekirdağ’da kiracıdan biber gazlı dehşet! Pazar arabalı, bastonlu, biber gazlı kavga kamerada | Video 03:31
Tekirdağ'da kiracıdan biber gazlı dehşet! Pazar arabalı, bastonlu, biber gazlı kavga kamerada | Video 28.08.2025 | 09:24
Çorlu’da kiracıdan ev sahibi anne ve kızına biber gazlı saldırı! Hastanelik oldular... | Video 01:04
Çorlu’da kiracıdan ev sahibi anne ve kızına biber gazlı saldırı! Hastanelik oldular... | Video 28.08.2025 | 09:11
Güzellik uzmanı Çiğdem, mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra öldü | Video 06:23
Güzellik uzmanı Çiğdem, mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra öldü | Video 28.08.2025 | 09:05
Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video 00:52
Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video 28.08.2025 | 08:30
Sultanbeyli’deki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video 00:55
Sultanbeyli'deki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video 27.08.2025 | 16:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY