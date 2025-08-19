Skandalı sabah.com.tr deşifre etmişti! Dijital müzik platformu Spotify masaya oturdu: Türkiye’de ofis açacak!

Dijital müzik platformu Spotify, müzik listelerini rüşvetle ve adaletsiz bir şekilde manipüle etmek iddiasıyla gündeme gelmişti. Dinlenme listelerinde uygunsuz şekilde oynama yapıldığı, müstehcen, milli ve dini değerleri aşağılan içeriklere yer verildiği iddiası üzerine harekete geçildi. Sabah.com.tr'nin gündeme getirdiği skandalın ardından Spotify İsveç genel merkezi soruşturma başlatırken bir inceleme de Rekabet Kurumu'ndan da inceleme geldi. Sanatçıların tepki gösterdiği rüşvet skandalının ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ile Türkiye Temsilcisi Mithat Özbek ve beraberlerindeki heyetle masaya oturdu ve Spotify'ın Türkiye'de temsilcilik açacağını belirtti.

Dijital müzik platformu Spotify, müzik listelerini rüşvetle ve adaletsiz bir şekilde manipüle etmek iddiasıyla gündeme gelmişti. Öyle ki dinlenme listeleri kendi kafasına göre belirleyen, daha çok müstehcen içeriklere yer veren, milli ve dini aşağılayan içerikleri sunduğu iddia edilen şirketle ilgili harekete geçildi. Ayrımcılık yapıldığını belirten bazı sanatçı ve müzik sektörü temsilcileri, çalma listelerindeki görünürlüğün adaletsiz olduğunu belirterek durumu Spotify İsveç genel merkezine bildirdi.

SKANDALI SABAH.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ

Sabah.com.tr'nin gündeme getirdiği skandalın ardından Spotify İsveç genel merkezinin Türkiye editörlerine soruşturma başlattığı belirtildi. Tartışmaların odağındaki platform hakkında 4 Temmuz'da Rekabet Kurumu da harekete geçti. Adil rekabet ortamına aykırı davrandığı gerekçesiyle Spotify'a yönelik inceleme başlatıldığı açıklanırken sanatçılardan da peş peşe tepkiler geldi.

İLK TEPKİ OĞUZHAN KOÇ'TAN GELDİ!

sanatçı Oğuzhan Koç Spotify'a karşı tepkilerin fitilini ilk ateşleyen ilk isimdi. Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Spotify Türkiye'yi doğrudan etiketleyerek, platformun yerli müzisyenleri geri planda bıraktığını ve garip listeler yaptığını söyledi. Koç, "Pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar, yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz... Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

"HAYATIMIZA MUSALLAT OLAN TİPLERİN SEBEBİ BU…"

Şarkıcı ve besteci Tan Taşçı ise "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor! Duyduğunuz abuk sabuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu..." diyerek Spotify'daki rüşvet ve adaletsizliği gözler önüne serdi.

BAKAN ERSOY DUYURDU: SPOTIFY MASAYA OTURDU!

Dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından Spotify, Türkiye'de ofis açacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ile Türkiye Temsilcisi Mithat Özbek ve beraberlerindeki heyetle bir araya geldikleri toplantının ayrıntılarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Ersoy, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

SPOTİFY 2026'DA İSTANBUL'DA OFİS AÇACAK!

"Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık. Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify'dan hak ettiği desteği görmesi için kısa sürede somut ilerlemeleri birlikte yaşayacağız. Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026'da İstanbul'da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek.

Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul'da açılışını yapacağımız Müzik Zirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz.

Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024'te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor. Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü iş birliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye'nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz."

SPOTIFY, İSTANBUL'A GELİYOR: 2026'DA OFİS AÇILACAK

Dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından Spotify, 2026'da İstanbul'da ofis açarak Türkiye'deki varlığını güçlendirecek. Böylece yerli müzik endüstrisiyle daha yakın çalışılacak, iş birlikleri derinleşecek. Öte yandan Spotify, Eylül ayında İstanbul'da büyük bir Müzik Zirvesi düzenleyecek. Dünyadan ve Türkiye'den sektör temsilcilerinin katılacağı zirvenin açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak.

TÜRK SANATÇILARIN KÜRESEL REKORU: 2,8 MiLYAR YENİ DİNLEYİCİ

Türk sanatçıların küresel yükselişinde 2024 önemli bir dönüm noktası oldu. Türk sanatçılar dünya genelinde 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaştı. Türkiye'nin günlük müzik listelerinin yüzde 90'ı yerli sanatçılardan oluştu.

GELİRLERİN YARISI ARTIK YURT DIŞINDAN GELİYOR

Spotify verilerine göre Türk sanatçılar, telif gelirlerinin yarısından fazlasını Türkiye dışındaki dinleyicilerden elde etmeye başladı. Bu gelişme, Türk müziğinin küresel pazarda güç kazandığını ortaya koyuyor.

YENİ YETENEKLERE VE KADIN SANATÇILARA KÜRESEL DESTEK

Spotify, Türk sanatçıları küresel sahneye taşımak için RADAR ve EQUAL programlarıyla genç yeteneklere ve kadın sanatçılara da destek verecek. Bu programlar, Türkiye'nin müzik diplomasisine de yeni bir ivme kazandıracak.

