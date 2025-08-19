Skandalı sabah.com.tr deşifre etmişti! Dijital müzik platformu Spotify masaya oturdu: Türkiye’de ofis açacak!

Şarkıcı ve besteci Tan Taşçı ise "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor! Duyduğunuz abuk sabuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu..." diyerek Spotify'daki rüşvet ve adaletsizliği gözler önüne serdi.

Dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından Spotify, Türkiye'de ofis açacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ile Türkiye Temsilcisi Mithat Özbek ve beraberlerindeki heyetle bir araya geldikleri toplantının ayrıntılarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Ersoy, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

SPOTİFY 2026'DA İSTANBUL'DA OFİS AÇACAK!

"Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık. Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify'dan hak ettiği desteği görmesi için kısa sürede somut ilerlemeleri birlikte yaşayacağız. Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026'da İstanbul'da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek.

Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul'da açılışını yapacağımız Müzik Zirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz.

Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024'te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor. Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü iş birliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye'nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz."