Skandalı sabah.com.tr deşifre etmişti! Dijital müzik platformu Spotify masaya oturdu: Türkiye’de ofis açacak!
Dijital müzik platformu Spotify, müzik listelerini rüşvetle ve adaletsiz bir şekilde manipüle etmek iddiasıyla gündeme gelmişti. Dinlenme listelerinde uygunsuz şekilde oynama yapıldığı, müstehcen, milli ve dini değerleri aşağılan içeriklere yer verildiği iddiası üzerine harekete geçildi. Sabah.com.tr’nin gündeme getirdiği skandalın ardından Spotify İsveç genel merkezi soruşturma başlatırken bir inceleme de Rekabet Kurumu’ndan da inceleme geldi. Sanatçıların tepki gösterdiği rüşvet skandalının ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ile Türkiye Temsilcisi Mithat Özbek ve beraberlerindeki heyetle masaya oturdu ve Spotify’ın Türkiye’de temsilcilik açacağını belirtti.
SKANDALI SABAH.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ
Sabah.com.tr'nin gündeme getirdiği skandalın ardından Spotify İsveç genel merkezinin Türkiye editörlerine soruşturma başlattığı belirtildi. Tartışmaların odağındaki platform hakkında 4 Temmuz'da Rekabet Kurumu da harekete geçti. Adil rekabet ortamına aykırı davrandığı gerekçesiyle Spotify'a yönelik inceleme başlatıldığı açıklanırken sanatçılardan da peş peşe tepkiler geldi.
İLK TEPKİ OĞUZHAN KOÇ'TAN GELDİ!
sanatçı Oğuzhan Koç Spotify'a karşı tepkilerin fitilini ilk ateşleyen ilk isimdi. Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Spotify Türkiye'yi doğrudan etiketleyerek, platformun yerli müzisyenleri geri planda bıraktığını ve garip listeler yaptığını söyledi. Koç, "Pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar, yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz... Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!" sözleriyle duruma tepki gösterdi.