Oğuzhan Koç patladı, haklı çıktı! Spotify algoritması gençliği zehirliyor mu?

O algoritmalar nasıl hazırlanıyor, editörler kimlere destek çıkıyor vs. bu konular daha önce de tartışıldı.

Hatta platformun eski editörlerinden biri 'terör sevici' gibi iddialara maruz kaldı!

Bazıları Koç'u yeterince üretken olmadığı için Spotify'yı suçladığını yazmış. Ancak aynı listelere çoğu zaman Tarkan, Kenan Doğulu, Duman, Teoman da giremiyor! Koç'un dediği gibi pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlar yeni değil vs.

Daha önce de yazdım sorun algoritmada:

Spotify, düşük maliyetli müziklerle çalma listelerini doldurmak ve telif hakkı ödemelerini azaltmak için yapay zeka kullanıyor.

'Perfect Fit Content' (PFC) adlı yapay zeka programının, popüler türleri taklit ederek daha az kaliteli müzikleri ön plana çıkardığı iddia ediliyor.

