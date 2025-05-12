Oğuzhan Koç patladı, haklı çıktı! Spotify algoritması gençliği zehirliyor mu?

Giriş Tarihi: 12.05.2025 07:22
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
07:22
Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç'un Spotify Türkiye'ye yönelik eleştirisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. "Pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar" diyerek platformun listelerindeki çarpıklığa dikkat çeken Koç, aslında uzun süredir konuşulan ama çoğu zaman görmezden gelinen bir sorunu yeniden gündeme taşıdı. Gerçekten de Spotify algoritmaları gençliği yozlaştırıyor mu? Listelerdeki içerikler sanat mı, yoksa zehir mi yayıyor? Bu sorunun yanıtı, sadece müzikle değil, toplumun kültürel sağlığıyla da doğrudan ilgili...