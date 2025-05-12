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Giriş Tarihi: 12.05.2025 07:22 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 07:22

Oğuzhan Koç patladı, haklı çıktı! Spotify algoritması gençliği zehirliyor mu?

Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç'un Spotify Türkiye'ye yönelik eleştirisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. "Pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar" diyerek platformun listelerindeki çarpıklığa dikkat çeken Koç, aslında uzun süredir konuşulan ama çoğu zaman görmezden gelinen bir sorunu yeniden gündeme taşıdı. Gerçekten de Spotify algoritmaları gençliği yozlaştırıyor mu? Listelerdeki içerikler sanat mı, yoksa zehir mi yayıyor? Bu sorunun yanıtı, sadece müzikle değil, toplumun kültürel sağlığıyla da doğrudan ilgili...

MEVLÜT TEZEL
Oğuzhan Koç patladı, haklı çıktı! Spotify algoritması gençliği zehirliyor mu?

Oğuzhan Koç, müzik akış platformu SpotifyTurkiye'ye, "Pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar, yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz... Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!" sözleriyle tepki gösterdi."

Oğuzhan Koç patladı, haklı çıktı! Spotify algoritması gençliği zehirliyor mu?

Koç, "Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin) nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin. Sevgiler" diye yazdı.
Oğuzhan Koç'u dinlemem, müzik tarzlarımız farklı ama Spotify'a olan isyanını haklı buluyorum.
Söz konusu platformun Türkiye'de müziği iyiye götürmesini beklemek ise saflık!
Platformdaki "En İyi 50 Türkiye" listesinde bir iki pop şarkıcı ve rahmetli sanatçının nostaljik şarkıları dışında listenin neredeyse çoğunluğu 'suç dosyası' gibi; kadına şiddet, uyuşturucu övgüsü, cinsiyetçilik, arıza erkek güzellemeleri ile dolu.
Spotify'ın algoritması listeyi belirliyor, gençlerin ve sokağın dili rap vs. demeyin boşuna!

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Oğuzhan Koç patladı, haklı çıktı! Spotify algoritması gençliği zehirliyor mu?

O algoritmalar nasıl hazırlanıyor, editörler kimlere destek çıkıyor vs. bu konular daha önce de tartışıldı.
Hatta platformun eski editörlerinden biri 'terör sevici' gibi iddialara maruz kaldı!
Bazıları Koç'u yeterince üretken olmadığı için Spotify'yı suçladığını yazmış. Ancak aynı listelere çoğu zaman Tarkan, Kenan Doğulu, Duman, Teoman da giremiyor! Koç'un dediği gibi pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlar yeni değil vs.
Daha önce de yazdım sorun algoritmada:
Spotify, düşük maliyetli müziklerle çalma listelerini doldurmak ve telif hakkı ödemelerini azaltmak için yapay zeka kullanıyor.
'Perfect Fit Content' (PFC) adlı yapay zeka programının, popüler türleri taklit ederek daha az kaliteli müzikleri ön plana çıkardığı iddia ediliyor.

Oğuzhan Koç patladı, haklı çıktı! Spotify algoritması gençliği zehirliyor mu?

Zaten söz konusu platform, sanatçılara her bir dinleme için yalnızca 0,003 ila 0,005 dolar arasında çok düşük ödeme yaptığı için eleştiriliyordu.
Platform tekel olmanın da verdiği güçle şimdi PFC programı sayesinde lo-fi, ambient ve klasik müzik gibi popüler türlere benzer parçalar üreten stüdyolarla çalıştığı ve bu müziklerin sabit bir ücret karşılığında satın alındığı öne sürülüyor.
Böylece platform, sürekli telif ödemek yerine düşük maliyetli müziklere yöneliyor.

Oğuzhan Koç patladı, haklı çıktı! Spotify algoritması gençliği zehirliyor mu?

SUÇU YÜCELTİYOR
Dünyadaki sayılı müzik otoriteleri de Spotify'ın düşük telifli olduğu için öne çıkardığı şarkıların otantik olmadığını ve sanatsal değer taşımadığını belirtiyorlar.
Spotify'ın kalitesizliği ön plana çıkardığını görmek için eleştirmen olmanıza da gerek yok.
Keşke kalitesizlik tek sorun olsa. Platformun Türkiye için hazırlanan listelerdeki şarkılarda çocuklar ve gençler resmen zehirleniyor!
İşte o rap şarkılardan birkaç örnek:
"Arabi, haşhaş, coca / Hookah, duman, hookah Arabi, ibre sonda / Vın-vın, Honda, hayat onda"
"Yeni sevgilimi konuşma engelli seçtim.."
"Mahalleden indim, sigarayı koydum taş..a Sizin gibi sür..leri alamıyo'm taş..a Amsterdam'dan ot ister bol" Bazılarınız "Türkiye çok mu normal?", "Gençlerde şiddet vakaları yok mu?" sorularıyla gelebilirsiniz.
Elbette arabesk rap müzik başta gençler olmak üzere toplumdaki ahlaki çöküntü ve yozlaşmadan besleniyor ama asıl sorun özelikle suçu, şiddeti, uyuşturucuyu öven şarkıların Spotify'ın listelerinde sürekli üst sıralarda kalıp milyonlarca gence, çocuğa ulaşması.