SON DAKİKA | Türkiye kavrulacak! İkinci eyyam-ı bahur dalgası kapıda! Meteoroloji o tarihlere dikkat çekti

SICAK HAVALARDA BUNLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR! Sıcaklıkların arttığı bu dönemde sağlığınızı korumak için bazı önemli beslenme önerileri bulunuyor: Sıvı ve Elektrolit Dengesi: Terlemeyle kaybedilen su ve mineralleri yerine koymak için bol su içmek hayati önem taşıyor. Uzmanlar, günde bir şişe maden suyu tüketmenin elektrolit dengesini korumaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

Mevsiminde Sebze ve Meyve: Yaz mevsiminde yetişen sebze ve meyveler, yüksek besin değerleri ve lif oranları sayesinde sıcak havalarda vücudu destekliyor. Özellikle salatalar, sebze yemekleri ve zeytinyağlılar bu dönemde ideal seçenekler arasında. Hafif Öğünler: Ağır ve kızartılmış yemekler sindirimi zorlaştırıp vücut ısısını artırırken, haşlama, buharda veya ızgara gibi hafif pişirme yöntemleri tercih edilmeli. Soğuk çorbalar ve zeytinyağlılar da serinlemek için harika birer alternatif.