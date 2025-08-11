SON DAKİKA | Türkiye kavrulacak! İkinci eyyam-ı bahur dalgası kapıda! Meteoroloji o tarihlere dikkat çekti

Türkiye, yazın en boğucu günleri olan Eyyam-ı Bahur'un ikinci dalgasıyla kavrulmaya hazırlanıyor. 10 Ağustos sonrası sıcaklıkların yeniden artması beklenirken, uzmanlar sıvı ve mineral dengesini korumak için maden suyu tüketiminin önemine dikkat çekiyor.

Türkiye'de her yıl temmuz sonu ile ağustos ortası arasında etkili olan Eyyam-ı Bahur, bu yaz da sıcaklık rekorlarını kırdırdı. Birçok ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken, bazı bölgelerde sıcaklık 50 dereceyi aştı. Bu aşırı sıcakların ikinci dalgasının ise 10 Ağustos'tan itibaren yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.

ŞEHİRLER DAHA ÇOK ISINIYOR

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günleri olarak bilinen Eyyam-ı Bahur döneminde, özellikle şehirlerde beton ve asfalt yüzeylerin sıcaklığı daha da artırdığı biliniyor. Uzmanlar, bu dönemde yaşlılar, hamileler, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişilerin güneş altında uzun süre kalmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

YAZ EYLÜL SONUNA KADAR DEVAM EDİYOR

Geçmişte "Ağustos'un yarısı yaz, yarısı sonbahar" olarak bilinen bu dönem, iklim değişikliğiyle birlikte uzadı. Artık yaz değerlerinin eylül sonlarına kadar devam ettiği, hatta batı kesimlerde deniz sezonunun kasım sonuna kadar uzadığı gözlemleniyor. Bu durum turizm açısından olumlu olsa da, orman yangınları açısından risk teşkil ediyor.

SICAK HAVALARDA BUNLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR!

Sıcaklıkların arttığı bu dönemde sağlığınızı korumak için bazı önemli beslenme önerileri bulunuyor: Sıvı ve Elektrolit Dengesi: Terlemeyle kaybedilen su ve mineralleri yerine koymak için bol su içmek hayati önem taşıyor. Uzmanlar, günde bir şişe maden suyu tüketmenin elektrolit dengesini korumaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

Mevsiminde Sebze ve Meyve: Yaz mevsiminde yetişen sebze ve meyveler, yüksek besin değerleri ve lif oranları sayesinde sıcak havalarda vücudu destekliyor. Özellikle salatalar, sebze yemekleri ve zeytinyağlılar bu dönemde ideal seçenekler arasında. Hafif Öğünler: Ağır ve kızartılmış yemekler sindirimi zorlaştırıp vücut ısısını artırırken, haşlama, buharda veya ızgara gibi hafif pişirme yöntemleri tercih edilmeli. Soğuk çorbalar ve zeytinyağlılar da serinlemek için harika birer alternatif.

Bitkisel Beslenme: Kırmızı et yerine baklagiller, tam tahıllar ve sebzeler gibi bitkisel protein kaynaklarına yönelmek, hem karbon ayak izini azaltıyor hem de sıcak havada daha hafif hissetmenizi sağlıyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU AÇIKLADI!

son-dakika-turkiye-kavrulacak-ikinci-eyyam-i-bahur-dalgasi-kapida-meteoroloji-o-tarihlere-dikkat-cekti-1754902650586.jpg (706×340)

11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ:

Pazartesi günü Türkiye'nin büyük bir bölümü güneşli ve açık bir hava bekliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar oldukça yüksek seyrediyor. İzmir'de 42, Muğla'da 41, Antalya'da 41 derece gibi yüksek sıcaklıklar görülüyor. İç Anadolu'da da sıcaklıklar 30'lu derecelerde. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakimken, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

12 AĞUSTOS 2025 SALI:

Salı günü de hava durumu genel olarak Pazartesi gününe benziyor. Yurdun batı ve güney kesimlerinde yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor. Ege ve Akdeniz'de 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. İç ve Doğu bölgelerde de sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Hakkari çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

13 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA:

Çarşamba günü de yüksek sıcaklıklar etkisini koruyor. Özellikle batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli bir hava beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da parçalı bulutluluk devam ediyor. Hakkari çevresinde yine sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

14 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE:

Perşembe günü sıcaklıklarda çok az bir düşüş görülse de, Türkiye genelinde hala yüksek seviyelerde seyrediyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 35-40 derece civarında. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de sıcaklıklar yüksek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava devam ederken, yağış beklentisi düşük.

15 AĞUSTOS 2025 CUMA:

Haftanın son iş günü olan Cuma günü de hava durumu benzer şekilde devam ediyor. Yurdun batı ve güney bölgelerinde güneşli ve sıcak bir hava hakimken, sıcaklıklar 35-40 derece arasında seyrediyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de parçalı bulutlu bir hava beklenirken, genel olarak yağışsız bir gün öngörülüyor.

BUGÜN HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ SABAH (06:00-12:00):

Pazartesi sabah saatlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümü güneşli ve açık bir havaya sahip. Batı kıyılarından (Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla) iç Ege'ye doğru (Kütahya, Uşak) kuvvetli bir rüzgar (40-60 km/saat) etkili oluyor. Özellikle Doğu Karadeniz (Rize, Trabzon, Artvin) ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde (Erzurum, Ağrı, Van) parçalı bulutlu bir hava hakim.

11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ ÖĞLE (12:00-18:00):

Öğle saatlerinde hava durumu genel olarak sabah saatlerine benziyor. Türkiye'nin büyük bir kısmı güneşli olmaya devam ediyor. Batı kıyılarındaki kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerindeki bulutluluk devam ediyor. Ayrıca Van ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar ise birçok ilde yüksek seviyelerde seyrediyor.

11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ AKŞAM (18:00-24:00):

Akşam saatlerine gelindiğinde batı kıyılarındaki rüzgarın hızı daha da artarak 40-70 km/saat seviyelerine ulaşıyor. Hava durumu yine genel olarak güneşli ve açık, ancak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu bir görünüm devam ediyor. Gök gürültülü sağanak yağış ihtimali ise akşam saatlerinde sona ermiş gibi görünüyor.

12 AĞUSTOS 2025 SALI GECE (00:00-06:00):

Salı gecesi Türkiye genelinde hava sakinleşiyor. Batı kıyılarındaki rüzgarın hızı 40-70 km/saat olarak devam ediyor. Yurdun büyük bir bölümü güneşli ve açık bir havaya sahip. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki parçalı bulutluluk ise gece boyunca sürüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32 °C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı bulutlu, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık