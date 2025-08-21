Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı! Beyoğlu'ndaki restorana baskın ve tehdit iddiası: Burayı ele geçireceğiz

Ezel dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandırarak geniş kitlelerce tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, İstanbul Beyoğlu’nda bir restorana baskın düzenleyip haftalık 10 bin TL haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun adının karıştığı olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Mustafa KAYA

Özel bir televizyonda yayınlanan Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken 43 yaşındaki tanınmış oyuncu Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz hafta beraberindeki beş kişiyle birlikte bir restorana baskın düzenlediği iddiasıyla gündeme geldi. Bayraktar'ın, restoran sahibiyle görüşerek, "Burayı ele geçireceğiz, seni koruyacağız. Haftalık 25 bin lira ödeme yapacaksın" şeklinde tehditlerde bulunduğu öne sürüldü.

ŞOKE EDEN HARAÇ İDDİASI

İddiaya göre, Bayraktar geçen hafta talep ettiği 25 bin liralık parayı alamayınca, önceki gün öğle saatlerinde aynı restorana tekrar giderek bu kez talebini 10 bin liraya düşürdü.

Restoran çalışanlarının durumu polise bildirmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti ve oyuncu gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ufuk Bayraktar, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Ünlü oyuncunun emniyetteki sorgusu devam ediyor.

BAYRAKTAR GEÇMİŞTE HAPİS YATTI

Ufuk Bayraktar, kariyeri boyunca pek çok projede yer almasının yanı sıra, 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle altı ay hapis cezası çekmişti. Oyuncu, özellikle "Ezel" dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla geniş kitlelerce tanınmıştı.