Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı! Beyoğlu’ndaki restorana baskın ve tehdit iddiası: Burayı ele geçireceğiz

Özel bir televizyonda yayınlanan Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken 43 yaşındaki tanınmış oyuncu Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz hafta beraberindeki beş kişiyle birlikte bir restorana baskın düzenlediği iddiasıyla gündeme geldi. Bayraktar'ın, restoran sahibiyle görüşerek, "Burayı ele geçireceğiz, seni koruyacağız. Haftalık 25 bin lira ödeme yapacaksın" şeklinde tehditlerde bulunduğu öne sürüldü.

ŞOKE EDEN HARAÇ İDDİASI

İddiaya göre, Bayraktar geçen hafta talep ettiği 25 bin liralık parayı alamayınca, önceki gün öğle saatlerinde aynı restorana tekrar giderek bu kez talebini 10 bin liraya düşürdü.