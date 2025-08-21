Video Yaşam Oyuncu Ufuk Bayraktar restorandan haraç istedi, gözaltına alındı | Video
Oyuncu Ufuk Bayraktar restorandan haraç istedi, gözaltına alındı | Video

Oyuncu Ufuk Bayraktar restorandan haraç istedi, gözaltına alındı | Video

21.08.2025 | 14:45

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’nda bir restorana baskın yaparak haraç iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte restorana giden Bayraktar, restoran sahibine, "Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Bunun için bize haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği öne sürüldü. Önceki gün aynı restorana giden oyuncu bu kez talep ettiği miktarı 10 bin liraya düşürdüğü iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ünlü oyuncu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

'Ezel' dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz ay Beyoğlu'nda bir restorandan haraç iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte restorana giden Bayraktar, restoran sahibine, "Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Bunun için bize haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği öne sürüldü. Önceki gün aynı restorana giden oyuncu bu kez talep ettiği miktarı 10 bin liraya düşürdüğü iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Durumun emniyete bildirilmesinin ardından harekete geçen ekipler ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan ünlü oyuncunun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Yağma, Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

MEKAN SAHİBİYLE OLAN DİYALOĞU GÖRÜNTÜLERE YANSIDI
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın restoran sahibi ile yaptığı konuşma kameraya yansıdı. Görüntülerde ünlü oyuncunun restoran sahibi ile yaptığı konuşma görülüyor. Görüntülerin devamında ise önceki gün oyuncu ve beraberindeki kişilerin restoran önünde tartıştıkları ve tarafların birbirlerini darp ettikleri görülüyor.

ÜNLÜ OYUNCU DAHA ÖNCE DE CEZAEVİNDE KALMIŞ
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle altı ay cezaevine kalmıştı. Oyuncu, kariyerinde birçok dizide yer almasına rağmen, en çok 'Ezel' dizisinde Tuncel Kurtiz'in hayat verdiği Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla hafızalara kazınmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oyuncu Ufuk Bayraktar restorandan haraç istedi, gözaltına alındı | Video 02:15
Oyuncu Ufuk Bayraktar restorandan haraç istedi, gözaltına alındı | Video 21.08.2025 | 14:45
Adliyeden çıkarılan zanlılara silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 03:19
Adliyeden çıkarılan zanlılara silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 21.08.2025 | 14:23
Ören’deki kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:10
Ören’deki kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.08.2025 | 14:06
Sanayi sitesinde iş yeri yangını: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 02:48
Sanayi sitesinde iş yeri yangını: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 21.08.2025 | 14:05
Kucağında bebekle ayı saldırısına uğradı! Korkunç anlar kamerada | Video 00:16
Kucağında bebekle ayı saldırısına uğradı! Korkunç anlar kamerada | Video 21.08.2025 | 14:04
TEM’de kamyon devrildi; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 02:17
TEM'de kamyon devrildi; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 21.08.2025 | 13:49
Avcılar D-100’de minibüs alev alev yandı | Video 03:30
Avcılar D-100'de minibüs alev alev yandı | Video 21.08.2025 | 13:42
Esenyurt E5’te korku dolu anlar! Alev alev yanarken trafikte ilerledi | Video 03:01
Esenyurt E5'te korku dolu anlar! Alev alev yanarken trafikte ilerledi | Video 21.08.2025 | 13:42
Beçin Kalesi’nde 3 bin yıllık kremasyon mezarlar bulundu | Video 06:20
Beçin Kalesi'nde 3 bin yıllık kremasyon mezarlar bulundu | Video 21.08.2025 | 12:51
Esenyurt E-5’te korku dolu anlar: Alev alev yanan kamyonet böyle ilerledi | Video 07:42
Esenyurt E-5'te korku dolu anlar: Alev alev yanan kamyonet böyle ilerledi | Video 21.08.2025 | 12:29
Motosikletiyle akrobatik hareketleri yapıp trafiği tehlikeye düşüren şahıs kamerada | Video 00:17
Motosikletiyle akrobatik hareketleri yapıp trafiği tehlikeye düşüren şahıs kamerada | Video 21.08.2025 | 12:27
Beylikdüzü’nde ağaca çarpan otomobil takla attı: Yaya ezilmekten son anda kurtuldu | Video 01:05
Beylikdüzü'nde ağaca çarpan otomobil takla attı: Yaya ezilmekten son anda kurtuldu | Video 21.08.2025 | 11:37
Kapıyı tıklatıp eve giren kadınlar kamerayı görünce böyle panikledi | Video 02:15
Kapıyı tıklatıp eve giren kadınlar kamerayı görünce böyle panikledi | Video 21.08.2025 | 11:12
Beyoğlu’nda hastaneye giden kadını böyle gasbetti | Video 00:36
Beyoğlu'nda hastaneye giden kadını böyle gasbetti | Video 21.08.2025 | 10:42
Küçükçekmece’de ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada: 4 gözaltı | Video 01:28
Küçükçekmece’de ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada: 4 gözaltı | Video 21.08.2025 | 10:33
Araç sürücüsü önce refüje çıktı, ardından takla attı | Video 00:45
Araç sürücüsü önce refüje çıktı, ardından takla attı | Video 21.08.2025 | 10:31
Kapadokya’da Türk bayrağına saygısızlık! Valilik soruşturma başlattı | Video 00:30
Kapadokya'da Türk bayrağına saygısızlık! Valilik soruşturma başlattı | Video 21.08.2025 | 10:03
ICRYPEX patronu Gökalp İçer ile yüksek dozda uyuşturucu alan Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti | Video 02:36
ICRYPEX patronu Gökalp İçer ile yüksek dozda uyuşturucu alan Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti | Video 21.08.2025 | 09:38
Narin’in canice katledilişinin üzerinden bir yıl geçti | Video 06:43
Narin’in canice katledilişinin üzerinden bir yıl geçti | Video 21.08.2025 | 09:33
Tarsus’ta futbol turnuvasında kavga: Futbolcular tekme tokat birbirine girdi | Video 01:58
Tarsus'ta futbol turnuvasında kavga: Futbolcular tekme tokat birbirine girdi | Video 21.08.2025 | 09:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY