Vahşetin adresi Edirne! Araba kapısıyla darbetti! "Eski sevgilime benzettim deyip kaçtı..."

Edirne'de yaşanan ve şaşkınlık yaratan bir olayda, bir kadının kocasının sevgilisine benzettiği kişiye yönelik saldırısında otomobil kapısı hukuken 'silah' olarak kabul edildi. Bu karar, darp suçuyla ilgili davada yeni bir tartışma başlattı. İşte olayın tüm detayları...

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 10:16 Son Güncelleme: 16 Eylül 2025 10:43

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hamiyet Bingül (40) isimli kadın, eşi ve çocuğuyla market alışverişi sonrası aracından inerken bir kadının saldırısına uğradı. Saldırgan kadın, aracın kapısını sertçe Bingül'ün üzerine çarparak onu darp etti. Görgü tanıklarının ve Bingül'ün ailesinin şaşkın bakışları arasında olay yerinden hızla uzaklaşan saldırgan, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

"EŞİMİN SEVGİLİSİ SANDIM, ÖZÜR DİLERİM" SAVUNMASI Emniyetteki ifadesinde şüpheli kadın, olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu iddia etti. "Arabayı eşimin arabasına benzettim ve araçtan inen kadının eşimin sevgilisi olduğunu düşündüm," diyen şüpheli, durumu fark edince özür dilediğini belirtti. Ancak bu özür, yaşanan fiziksel şiddeti telafi etmeye yetmedi.