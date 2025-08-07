Yatalak annesini saatlerce darp edip, komalık etmişti: Cani evlat gözaltına alındı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, 2 yıldır yatalak olan kadın 37 yaşındaki oğlu tarafından saatlerce darp edilerek komalık edildi. Yaşlı kadının beyin kanaması geçirdiği belirlenirken, dehşet anların görüntüleri dairenin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan yaşlı kadının bakıcılığını yapan A.K.’nin şikayeti üzerine cani evlat gözaltına alındı.

Yatalak annesini saatlerce darp edip, komalık etmişti: Cani evlat gözaltına alındı!
İHA

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Yatalak annesini saatlerce darp edip, komalık etmişti: Cani evlat gözaltına alındı!

Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti.

Yatalak annesini saatlerce darp edip, komalık etmişti: Cani evlat gözaltına alındı!

Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yatalak annesini saatlerce darp edip, komalık etmişti: Cani evlat gözaltına alındı!

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşlı kadının darbedildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin oğlu M.G. (37) tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi.

Denizli'de evlat vahşeti! Genç doktor 2 saat dövdüğü yatalak annesini komaya soktu | Video

Yatalak annesini saatlerce darp edip, komalık etmişti: Cani evlat gözaltına alındı!

Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı. Annesini daha önceden de defalarca darbettiği ileri sürülen M.G.'nin 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.

Yatalak annesini saatlerce darp edip, komalık etmişti: Cani evlat gözaltına alındı!

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ortaya çıkıp, annesinin tedavi altına alınmasından bakıcıyı sorumlu tutan M.G.'nin "O bakıcıyı da balkondan aşağıya atarak öldüreceğim" diye tehdit ettiği A.K., cani evlattan şikayetçi oldu. Şikayetin ardından M.G. gözaltına alındı.