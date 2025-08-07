Yatalak annesini saatlerce darp edip, komalık etmişti: Cani evlat gözaltına alındı!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, 2 yıldır yatalak olan kadın 37 yaşındaki oğlu tarafından saatlerce darp edilerek komalık edildi. Yaşlı kadının beyin kanaması geçirdiği belirlenirken, dehşet anların görüntüleri dairenin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan yaşlı kadının bakıcılığını yapan A.K.’nin şikayeti üzerine cani evlat gözaltına alındı.
Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.
Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti.
Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.