Yatalak annesini saatlerce darp edip, komalık etmişti: Cani evlat gözaltına alındı!

DEHŞET ANLARI KAMERADA Yaşlı kadının darbedildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin oğlu M.G. (37) tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi. Denizli'de evlat vahşeti! Genç doktor 2 saat dövdüğü yatalak annesini komaya soktu | Video

Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı. Annesini daha önceden de defalarca darbettiği ileri sürülen M.G.'nin 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.