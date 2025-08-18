Yayıncı Jrokez'in ölümünde yeni detaylar! Oğuzhan Dalgakıran'ın son paylaşımı ortaya çıktı
Kahreden olay dün Ankara'da yaşandı. 'Jrokez' lakaplı sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran (26), evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Dalgakıran'ın son paylaşımı da ortaya çıktı...
Acı olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde yaşanmıştı. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Dalgakıran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Dalgakıran'ın cenaze programının henüz netleşmediği belirtildi.