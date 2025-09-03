Yemek programıyla ünlenen şef ve kocasına 28 milyonluk vurgun iddiası! ’Hazine arazisi kiralayacağım’ diye milyonlarca lira almış

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine geçtiğimiz aylarda gelen bir ihbar, milyonluk vurgunu ortaya çıkardı. İddiaya göre katıldığı bir yemek programında adını duyuran ve Reyhan Şef olarak anılan Reyhan S., İstanbul'da açtığı restorana gelen kişilerle arkadaşlık kurup samimi oluyordu. İddiaya göre bu kişilere eşinin avukat olduğunu ve silah taşıma ruhsatı işlemlerinden orman vasfını yitirmiş hazineye ait arazilerin kiralamasına kadar her türlü işi ucuza ve kolayca yapabildiğini söyledi.