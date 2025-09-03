Yemek programıyla ünlenen şef ve kocasına 28 milyonluk vurgun iddiası! 'Hazine arazisi kiralayacağım' diye milyonlarca lira almış
İstanbul’da katıldığı bir yemek programıyla adını duyuran Reyhan Şef ve kocası M.S.S., iddiaya göre hazine arazisini ucuza kiralayacağız diyerek 4 kişiden 28.5 milyon lira aldı. Söylediklerini yapamayınca mağdurlar şikayetçi oldu. Karı-koca Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Reyhan S. adli kontrol kararı ile serbest kalırken eşi M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine geçtiğimiz aylarda gelen bir ihbar, milyonluk vurgunu ortaya çıkardı. İddiaya göre katıldığı bir yemek programında adını duyuran ve Reyhan Şef olarak anılan Reyhan S., İstanbul'da açtığı restorana gelen kişilerle arkadaşlık kurup samimi oluyordu. İddiaya göre bu kişilere eşinin avukat olduğunu ve silah taşıma ruhsatı işlemlerinden orman vasfını yitirmiş hazineye ait arazilerin kiralamasına kadar her türlü işi ucuza ve kolayca yapabildiğini söyledi.
ÇEKMEKÖY'DE YAKALANDILAR
Bu yönlendirmeyle birlikte Reyhan Şefin eşi M.S.S. ile tanışan 4 kişi arazi kiralama vaadiyle toplamda 28 milyon 500 bin lira para verdi. Parayı alan M.S.S. söylediklerini yerine getirmeyince mağdurlar şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Reyhan Şef ve eşi M.S.S.'yi Çekmeköy'de gözaltına aldı.
VURGUN PARASIYLA 12 MİLYONLUK LÜKS ARAÇ
Gözaltına alınan karı-kocanın elde ettikleri paranın 12 milyonluk kısmıyla kendilerine lüks araç aldıkları öne sürüldü. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan karı koca adliyeye sevk edildi.