Yolsuzluk soruşturmasında tahliye edilmişti! Alaattin Köseler CHP’yi topa tuttu: Bu dava siyasi değil partide kumpas var!

MAHKEMEDEN TÜM TUTUKLU SANIKLARA TAHLİYE

Tanık ve sanık avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar, Metin Ülgey, Fidan Gül dahil 13 tutuklu sanığın tutuklulukta geçirdikleri süre, dosyada bulunan delillerin toplanmış olması, sanıkların delilleri ortadan kaldırma ihtimallerinin olmaması gerekçelerini dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Böylece dava sürecinde tutuklu bulunan sanık kalmadı. Gelecek celse tüm sanıkların tutuksuz olarak yargılanmalarına devam edilecek.

Tahliye yazısı dün sabah 09.30 sıralarında cezaevine ulaşan Köseler, bir süre sonra serbest bırakıldı. 187 gün sonra cezaevinden çıkan Köseler'i ailesi ve arkadaşları karşıladı. Özgürlüğüne kavuşan Alaattin Köseler, eşi Firdevs Köseler ile birlikte otomobilde sevinç pozu paylaştı. Köseler akşam saatlerinde ise Paşabahçe Meydanı'nda aylardır ayrı kaldığı Beykozlularla buluşarak hasret giderdi.