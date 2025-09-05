Yolsuzluk soruşturmasında tahliye edilmişti! Alaattin Köseler CHP'yi topa tuttu: Bu dava siyasi değil partide kumpas var!
SON DAKİKA... Beykoz Belediyesi soruşturması kapsamında hakkında 67 yıl 3 aya kadar hapsi istenen CHP'li Başkan Alaattin Köseler’in de aralarında olduğu 26 sanığın yargılandığı davanın 3 gün süren duruşmalarında sürpriz karar çıktı. Savcının 7 sanık için tutukluluğun devamı yönündeki talebine karşılık mahkeme tüm tutuklu sanıkların tahliyesi açıklandı. Cezaevinden yazdığı iki mektubunda partisini hedef alan, kendisine kumpas kurulduğunu aktaran Alaattin Köseler, savcının mütaalasına verdiği yanıtta, "Bu dava siyasi değildir. Bunun altını çiziyorum. Bu davanın şu anki iktidarla da ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı. Dün sabah cezaevinden tahliye olan Köseler'in göreve iadesi için İçişleri Bakanlığının önümüzdeki günlerde alacağı karar bekleniyor.
3 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılandığı davada mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi.
SANIKLAR SAVUNMALARINI YAPTI
İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden getirilirken tutuksuz sanıkların ve avukatları da salonda hazır bulundu. Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu toplam 26 sanık savunmalarını yaptı. Toplamda 3 gün süren duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in ise tutuklanmasını talep etti. Savcı, sanıklardan Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı ve Tamer Çapraz'ın ise tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliyelerini istedi.
CHP'Yİ TOPA TUTTU: BU DAVA SİYASİ DEĞİLDİR
Duruşma savcısının mütalaasına karşılık savunma yapan Başkan Köseler, belediyenin 2012-2022 yılları arasında hiç teftiş edilmediğini ancak 2022-2024 yılları arasında ise teftiş yapıldığını ileri sürerek, "Bu dava siyasi değildir. Bunun altını çiziyorum. Bu davanın şu anki iktidarla da ilgisi yoktur. Bu kadar insan burada onlarla da ilgisi yoktur." dedi.