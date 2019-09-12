Hercai yeni sezon başlıyor! İşte Hercai yeni sezon fragmanı ve başlama tarihi

Hercai yeni sezon fragmanı dizinin kanalı tarafından yayınlandı. Reyting rekortmeni dizinin takipçileri heyecanla yeni sezon fragmanını araştırıyor. Hercai dizisi Atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren adından söz ettiren dizilerden olmuştu. Midyat'ta çekimleri yapılan Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor sorusu son zamanlarda internet üzerinden en çok aratılanlar arasında yerini alıyor. Peki, Hercai ne zaman başlayacak? İşte Miran ve Reyyan'ın imkansız aşkını anlatan dizinin yeni sezon fragmanı...