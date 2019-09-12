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başlıyor! İşte Hercai yeni sezon fragmanı ve başlama tarihi

Hercai geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olmayı başarmıştı. Sevilen dizi yayınladığı sezon finaliyle tüm izleyenlerini ekran başına kilitledi. Dizi yeni sezon bölümleriyle ekranlara geri dönüyor. 'nin reyting rekortmeni dizisinin takipçileri "?" sorusunun cevabını internet üzerinden araştırıyor. Yeni sezon fragmanı geçtiğimiz gün yayınlandı. Yayınlanan fragmanla ilgiyi üzerine çeken dizi bu sezona bomba gibi geliyor. Peki, Hercai ne zaman başlayacak? İşte fragmanı ve yayın tarihi!

Giriş Tarihi: 12.9.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 09:28
Hercai yeni sezon başlıyor! İşte Hercai yeni sezon fragmanı ve başlama tarihi

fragmanı dizinin kanalı tarafından yayınlandı. Reyting rekortmeni dizinin takipçileri heyecanla yeni sezon fragmanını araştırıyor. Hercai dizisi ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren adından söz ettiren dizilerden olmuştu. Midyat'ta çekimleri yapılan Hercai sorusu son zamanlarda internet üzerinden en çok aratılanlar arasında yerini alıyor. Peki, ? İşte Miran ve Reyyan'ın imkansız aşkını anlatan dizinin yeni sezon fragmanı...

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Hercai yeni sezon başlıyor! İşte Hercai yeni sezon fragmanı ve başlama tarihi
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