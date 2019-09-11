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Hercai 13. son bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ilk tanıtım

Hercai 13. son bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Hercai 20 Eylül'de ekranlara gelecek. Hayranlarının ilgiyle izlediği Hercai dizisi yeni sezonda yayınlanan bölümleriyle nefes kesecek.

HERCAİ 12. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

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Hercai 13. son bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ilk tanıtım
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