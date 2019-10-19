Hercai 17.bölüm tek parça izle! Hercai 17.son bölüm kesintisiz izle!

ATV'nin iddialı yapımı Hercai yeni bölümüyle izleyicisi karşısına çıktı. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken dizinin çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde yapılıyor. Cuma akşamlarının reyting rekoru kıran dizisinde bu hafta Miran, Reyyan'a sahip çıkıyor. Nefes kesen sahneleriyle ekrana gelen yeni bölümde Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verecek. ATV'nin sevilen dizisinde Reyyan ve Miran'ın aşkı olayların seyrini değiştirecek. Haberimizden Hercai 17.bölüm tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz. İşte vazgeçilmez dizi Hercai 17.son bölüm tamamı sizlerle…

HERCAİ 17.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekranların reyting rekorları kıran ATV dizisi Hercai 17.bölümüyle ekrana geldi.

(Haberimizin ayrıntılarından Hercai 17.son bölümü izleme seçeneğine ve son bölüm özetine dair merak ettiklerine ulaşabilirsiniz.)

''Reyyan benim karım, Aslanbeylerin de gelini!''

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder