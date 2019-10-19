Hercai 17. bölüm tek parça izle

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Hercai 17.yeni bölümüyle bu akşam ATV’de ekrana geldi. Yeni sezonda ilgiyle takip edilen Hercai yeni bölümde yaşananlar merak konusu olurken, dizinin sıkı takipçileri ‘’ Hercai 18.bölüm fragmanı yayında mı?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde Reyyan ve Miran aşklarını duyurmak için elinden geleni yapar. Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçecek. Nefes kesen son bölümde Aslanbeyler ve Şadoğulları arasındaki gerilim giderek artıyor. İşte Hercai son bölüm tek parça izle Hercai 17. bölüm yeni bölüm full izle

Hercai 17. Bölüm izle yeni bölüm izle

Hercai'nin 17. Bölümü tek parça halinde atv.com.tr'de!

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder. Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer. Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir. Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu'na istediği yardım elini uzatacak mıdır?