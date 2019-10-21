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haberi: ve ’nin düğünde yaptıkları dans dikkat çekti!

Pek çok ünlü ismin modacısı Gülnur Güneş ve iş insanı Yiğit Doğan Çelik önceki akşam dünya evine girdiler. Düğünde en dikkat çeken olay ise ile ’nin yaptıkları dans oldu. Her detayıyla çok konuşulan düğün de Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı’nın dansları sosyal medyaya bombası olarak düştü. İşte Şeyma Subaşı ile Aleyna Tilki’nin dansı…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 13:09 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 13:16
Son dakika haberi: Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki’nin düğünde yaptıkları dans dikkat çekti!

Yaptıkları her hareketle sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri olmayı başaran ile , dün akşam katıldıkları düğünde yine gündeme damga vurdular. Pek çok ünlü ismin modacısı Gülnur Güneş ve iş insanı Yiğit Doğan Çelik önceki akşam dünya evine girdiler. Çok sayıda ünlü ismin akın ettiği gecede Şeyma Subaşı ile Aleyna Tilki'nin dansı dikkat çekti. İşte sosyal medyada oldukça konuşulan o görüntüler…

ŞEYMA SUBAŞI İLE ALEYNA TİLKİ'NİN DANSI GECEYE DAMGA VURDU!

Pek çok ünlü ismin modacısı olan Gülnur Güneş, önceki akşam iş insanı Yiğit Doğan Çelik ile evlendi. Ünlü isimler, çiftin görkemli düğününe adeta akın etti. Her detayıyla çok konuşan düğüne genç şarkıcı Aleyna Tilki ile Şeyma Subaşı'nın dansı damga vurdu

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Son dakika haberi: Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki’nin düğünde yaptıkları dans dikkat çekti!
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