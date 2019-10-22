Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'ya canlı yayında attığı olay olan mesajı bakın nasıl açıkladı!
Acun Ilıcalı'nın cep telefonuna canlı yayında kameraların önünde mesaj atan eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte çok konuşulan Acun Ilıcalı'nın telefonuna boşandığı eki eşi Şeyma Subaşı'nın attığı o mesajın detayları...
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