Azize 2.bölüm fragmanı yayında! Azize dizisi son bölümde neler oluyor? Kartal, iz peşinde!

Azize yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Ekranların fenomen dizinin yeni bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşanırken son bölümde nefes kesen sahneler yer aldı. Dizinin sıkı takipçileri '' Azize yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin bu haftaki bölümünde Azize'nin peşine düşen Kartal sonunda onu yakalar. Azize'ye soracak çok sorusu vardır. Ancak en önemlisi Balkan ile ilgili olanıdır. Son bölümde ise geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Peki Azize 2.bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragamanı!

Azize dizisi 2.bölümüyle bu akşam Kanal D'de! Haberimizde, Azize yeni bölüm fragmanına ve son bölüm özetine bakabilirsiniz.

Azize 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'den çok konuşulacak aşk sahnesi (26 Kasım 2019 Salı)