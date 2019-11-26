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2.bölüm fragmanı yayında! Azize dizisi son bölümde neler oluyor? Kartal, iz peşinde!

Ekranların sevilen dizisi fragmanı yayınlandı. Yayın hayatına geçen hafta başlayan dizi izlenme rekoru kırıyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı dizinin yapımcılığını Süreç Film üstleniyor. İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı konu alan dizinin son bölümünde heyecanlı gelişmeler yer aldı. Bu akşam ekrana gelecek olan 2.bölümde ise Kartal iz peşindedir. Hal böyle olunca Kartal, Balkan'ın başına gelenlerin bir şekilde Azize ile bağlantılı olduğunu düşünür. Diğer taraftan yaşanacakları ön gören Yıldız, önlem almaya çalışır. Peki Azize yeni bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 26.11.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 14:39

fragmanı izleyicisiyle buluştu. Ekranların fenomen dizinin yeni bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşanırken son bölümde nefes kesen sahneler yer aldı. Dizinin sıkı takipçileri '' Azize yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin bu haftaki bölümünde Azize'nin peşine düşen Kartal sonunda onu yakalar. Azize'ye soracak çok sorusu vardır. Ancak en önemlisi Balkan ile ilgili olanıdır. Son bölümde ise geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Peki Azize 2.bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragamanı!

Azize dizisi 2.bölümüyle bu akşam Kanal D'de! Haberimizde, Azize yeni bölüm fragmanına ve son bölüm özetine bakabilirsiniz.

Azize 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'den çok konuşulacak aşk sahnesi (26 Kasım 2019 Salı)

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Azize 2.bölüm fragmanı yayında! Azize dizisi son bölümde neler oluyor? Kartal, iz peşinde!
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