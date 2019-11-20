Azize 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’den çok konuşulacak aşk sahnesi (26 Kasım 2019 Salı)
Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in paylaştığı Azize isimli dizinin 26 Kasım 2019 Salı günü yayınlanacak 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı...
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