Kim Milyoner Olmak İster? Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

25.02.2026 | 12:12

atv'nin çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?'in 26 Şubat 2026 Perşembe yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle 26 Şubat Perşembe 20.00'de atv'de!